Europas größter schwimmender Windpark Green Volt gerät in ein PR-Problem, da es Berichte gibt, dass die Turbinen von der chinesischen Firma Mingyang Smart Energy geliefert werden sollen. Entwickler dementierten diese Berichte, betonten jedoch die Wichtigkeit der Auswahl von Lieferanten, die alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien erfüllen.

Green Volt , Europa s größter schwimmender Windpark , gerät in ein PR-Problem. Reports besagen, dass die Turbinen für das Projekt von der chinesischen Firma Mingyang Smart Energy geliefert werden sollen. Laut den Berichten soll Mingyang dafür ein Werk in Schottland errichten. Es handelt sich um 35 Turbinen, die 560 MW Energie erzeugen sollen.

Die Verantwortlichen von Green Volt, der italienisch-norwegischen Vårgrønn und der japanischen Flotation Energy, dementierten die Berichte und betonten, dass noch keine endgültige Entscheidung über den Lieferanten getroffen wurde. Sie seien noch dabei, mögliche Partner zu identifizieren und würden alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien einhalten. Trotz der Dementis kursieren Gerüchte, dass die britische Labour Party keine Bedenken hat, Chinas Beteiligung am Projekt zuzulassen, und das britische Finanzministerium Sicherheitsbedenken abgewägt hat. Branchenexperten berichten, dass die Turbinen aus China nur die Hälfte des Preises kosten würden, der für europäische Produkte fällig wäre. Diese Entwicklung erinnert an die Kritik, die der Entwickler des Windparks Waterkant (90 km von Borkum entfernt in der Nordsee) erfuhr, weil er Turbinen von Mingyang einsetzen will. Bisher dominierten westliche Hersteller wie General Electric, Siemens Gamesa und Vestas den Markt für Windturbinen. Der Preis ist dabei ein wichtiges Argument für den Aufstieg chinesischer Anbieter. Die Kontroverse um chinesische Komponenten in europäischen Infrastrukturprojekten wirft Fragen nach der Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten und den Sicherheitsaspekten solcher Partnerschaften auf





