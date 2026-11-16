Greenpeace-Felsen blockieren RWE-Windpark Norfok Vanguard East

Umstrittene Greenpeace-Aktion wirft Tonnensteine in die Nordsee und gefährdet den Bau des RWE-Projekts Norfok Vanguard East. Konflikte um Meeresbodenschutz vs. Ökostrom.

Ein spektakulärer Protest von Greenpeace, der eigentlich dem Schutz des Meeresbodens dienen sollte, könnte nun einem enormen Ökostrom-Projekt in der Nordsee unliebsame Steine in den Weg gelegt haben. Die Umweltaktivisten warfen schwere Felsbrocken ins Wasser, um Schleppnetzfischer abzuhalten, doch ein großer Teil dieser Steine landete exakt dort, wo eines der größten geplanten Offshore-Windpark s errichtet werden soll. Der deutsche Energiekonzern RWE ist nun gezwungen, die Tragweite dieser Aktion neu zu bewerten, da die tonnenschweren Objekte den Bau des Projekts Norfok Vanguard East massiv beeinträchtigen könnten.

Konflikt um Meeresboden und Windkraft

Die im Meer versenkten Steine wiegen bis zu zwei Tonnen und wurden bewusst abgelegt, um die Zerstörung des Meeresbodens durch fischereiliche Tätigkeiten zu verhindern. Greenpeace verfolgte mit dieser Maßnahme das Ziel, den Lebensraum von Schweinswalen und anderen Meeresbewohnern vor der Zerstörung durch Schleppnetze zu schützen. Allerdings war den Aktivisten bei der Durchführung dieser Aktion anscheinend nicht bekannt, dass an dieser spezifischen Stelle im Meer ein gigantisches Energieprojekt der Firma RWE geplant ist. Dies hat nun zu einer direkten Konfrontation zwischen den Ansprüchen des Naturschutzes und der Energieinfrastruktur geführt.

Also read Sat.1 wirft „Die Landarztpraxis“ nach Quoten-Absturz aus dem Programm

RWE prüft Auswirkungen auf Kabel

Das Projekt "Norfolk Vanguard East" ist ein zentraler Bestandteil der Offensive für erneuerbare Energien, an der sich RWE beteiligt. Zusammen mit einem zweiten Windpark soll dieses Vorhaben eine große Rolle im Energiemix spielen, wobei die britische Regierung plant, rund eine Milliarde Pfund öffentliche Gelder in die Infrastruktur zu investieren. RWE untersucht derzeit intensiv, welche konkreten Auswirkungen die durch Greenpeace platzierten Felsbrocken auf den geplanten Bau sowie auf die vorgesehenen Unterseekabel haben könnten. Kabel, Pipelines und Schiffswracks auf dem Meeresboden waren zwar vorher geprüft worden, doch die neuen, künstlich platzierten Hindernisse stellen eine ungeplante Herausforderung dar. Der Konzern steht bereits im direkten Kontakt mit Greenpeace, um die Lage zu klären.

Greenpeace deutet Situation anders

Greenpeace hält die Alarmbereitschaft von RWE jedoch für völlig übertrieben. Will McCallum, der Co-Geschäftsführer von Greenpeace, bezeichnete die Befürchtungen des Energiekonzerns als absurd. Er argumentierte, dass die Vorstellung, die Felsbrocken könnten ein ernsthaftes technisches Hindernis für den Windparkbau darstellen, der Realität nicht standhalte. McCallum wies darauf hin, dass Windkraftunternehmen bei ihren Projekten regelmäßig mit natürlich vorkommenden Felsen konfrontiert sind, die sie vom Meeresboden entfernen müssen. Einige dieser natürlichen Felsen seien sogar zehnmal schwerer als die von Greenpeace abgeworfenen Brocken, was die Handhabbarkeit der Situation aus industrieller Perspektive unterstreicht.

Advertisement

Schnelle Beseitigung erwartet

Trotz der aktuellen Unsicherheiten geht Greenpeace davon aus, dass sich das Problem sehr schnell von selbst lösen wird. Die Umweltschützer sind der Auffassung, dass die Steine aufgrund der Strömungsverhältnisse und natürlicher Prozesse bereits in wenigen Monaten verschwunden sein könnten. Diese Prognose entlastet die Projektplanung von RWE zwar etwas, doch bleibt die technische Überprüfung der Kabelrouten vorerst bestehen. Der Konflikt zeigt die Schwierigkeiten auf, wenn sich unterschiedliche Umweltinteressen im selben geografischen Raum überschneiden.

Zeitplan des Projekts bleibt akut

Der Zeitdruck für das Projekt Norfok Vanguard East bleibt dennoch hoch. Mit dem eigentlichen Bau des Windparks soll bereits im kommenden Jahr begonnen werden. Bis dahin müssen sowohl die technischen Auswirkungen der Felsbrocken auf die Infrastruktur geklärt als auch die Zusammenarbeit zwischen RWE und Greenpeace weitergeführt werden. Die Lösung dieses Konflikts wird nicht nur für den Erfolg des einen Windparks entscheidend sein, sondern auch als precedensfall für künftige Projekte im Bereich der Meeresnutzung dienen, bei denen Naturschutz und Energiegewinnung aufeinandertreffen. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob eine Einigung gefunden wird, die beide Seiten zufriedenstellt oder ob technische Anpassungen am Windparkdesign nötig sein werden.