Drohnenaufnahmenhaben gezeigt, dass Google beim Bau eines Rechenzentrums im Süden Belgiens gegen Bauauflagen verstoßen haben könnte. Regionalbehörden warfen dem US-Techgiganten daraufhin eine »schwere Straftat« vor.

hat den Bau eines Rechenzentrums im Süden Belgien s gestoppt. »Wir haben die Arbeiten im Einklang mit den Anweisungen der örtlichen Behörden und bis zum Erhalt weiterer Hinweise eingestellt«, sagte ein Google -Spreche der Nachrichtenagentur AFP.

»Wir sind seit über 15 Jahren inDie Regionalbehörden des Landesteils Wallonien hatten Google am Freitag eine »schwere Straftat« vorgeworfen. Demnach liegt keine ordentliche Baugenehmigung für das Projekt vor. Das Rechenzentrum soll in einem Gewerbepark auf einem ehemaligen Bergbaugelände in der Region Charleroi entstehen.hatte am Mittwoch die Einleitung eines Eilverfahrens bekannt geben, nachdem anhand von Drohnenaufnahmen festgestellt worden war, dass die Bauarbeiten im November trotz fehlender Genehmigung erheblich vorangeschritten waren.

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Google hatte im Jahr 2024 eine Genehmigung für den Bau des Rechenzentrums erhalten. In diesem Jahr beantragte der Konzern dann allerdings eine größere Baufläche und eine Genehmigung für die Nutzung des Wassers aus dem nahe gelegen Fluss Sambre für die Kühlung des Rechenzentrums. Im ursprünglichen Antrag war Luftkühlung vorgesehen gewesen.verwickelt ist. Im Oktober ordneten finnische Behörden an, die Arbeiten an zwei Google-Rechenzentrumsstandorten im Land zu stoppen, bis die vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen abgeschlossen sind.