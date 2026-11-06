Greenpeace-Studie: Rechenzentren verbrauchen viel mehr Wasser als angegeben

Eine neue Greenpeace-Studie enthüllt, dass deutsche Serverfarmen 2025 rund 13 Milliarden Liter Wasser nutzten. Die Bitkom-Angaben zur Effizienz werden durch hohe Öko-Institut-Werte widerlegt.

Die Nutzung von Wasser durch Rechenzentren in Deutschland liegt deutlich höher als von der Digitalwirtschaft behauptet. Ein Bericht von Greenpeace offenbart, dass die hiesigen Serverfarmen im Jahr 2025 rund 13 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung verbrauchten. Dieser enorme Bedarf könnte laut neuen Berechnungen sogar bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr ansteigen.

Wasserverbrauch übertrifft Bitkom-Angaben

Die neuen Berechnungen des Öko-Instituts stehen in deutlichem Kontrast zur Darstellung der Digitalwirtschaft. Der Branchenverband Bitkom hatte den Wasserbedarf jüngst als weitgehend unproblematisch eingestuft. Fast zwei Drittel der hiesigen Anlagen verbrauchten maximal 0,1 Liter Wasser pro Kilowattstunde IT-Stromverbrauch und benötigten damit kaum Wasser.

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Relevanter Verbrauch bleibe im Wesentlichen auf Verdunstungskühlungen beschränkt, so die Ansicht von Bitkom. Das Öko-Institut kommt nach der Bereinigung fehlerhafter Datensätze aus dem behördlichen Rechenzentrumsregister hingegen auf einen gewichteten Mittelwert von 0,67 Litern Wasser pro Kilowattstunde IT-Stromverbrauch.

Berliner Wannsee als Vergleichsmaßstab

Bereits der heutige Jahresverbrauch von 13 Milliarden Litern entspreche dem gesamten Wasserinhalt des Berliner Wannsees. Diese Dimension verdeutlicht das Ausmaß der aktuellen Entwicklung im Sektor der digitalen Infrastruktur. Experten warnen vor den Konsequenzen für die lokale Wasserversorgung.

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Besonders brisant sind geplante Großprojekte in diesem Bereich. Für ein einziges 100-Megawatt-Rechenzentrum schätzen die Experten den jährlichen Wasserbedarf je nach Kühltechnik auf 200 bis 930 Millionen Liter. Das entspricht dem Trinkwasserverbrauch einer Kleinstadt mit bis zu 20.000 Menschen.

Risiko für trockene Regionen

In bereits trockenen Regionen können diese Großprojekte akuten Grundwasserstress verursachen. Die Studie warnt vor Verteilungskonflikten mit steigenden Belastungen für die Menschen in den betroffenen Gemeinden. Zudem drohen erhebliche Schäden am lokalen Ökosystem durch den intensiven Wassereinsatz.

Zudem widerspricht die Untersuchung einem zentralen Argument der Betreiber. Diese behaupteten, dass ein besonders niedriger Stromverbrauch technisch zwangsläufig durch einen höheren Wassereinsatz erkauft werden müsse. In der Praxis lasse sich kein statistischer Zusammenhang zwischen Strom- und Wassereffizienz nachweisen.

Technische Alternativen zur Wasserkühlung

Eine hohe Energieeffizienz lasse sich vielmehr auch komplett ohne Wasserkühlung realisieren. Durch den gezielten Einsatz moderner Trocken- oder Kompressionskühlung könne der direkte Wasserverbrauch der Serverfarmen sogar vollständig auf null gesenkt werden. Diese technologischen Möglichkeiten stehen im Kontrast zur aktuellen Praxis vieler Anbieter.

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Greenpeace kritisiert zugleich ein massives Transparenzproblem in der Branche. Weniger als die Hälfte der rund 1.200 meldepflichtigen Betreiber habe überhaupt Daten an die Behörden geliefert. Von diesen Eingaben waren nur 139 Meldungen verwertbar für die wissenschaftliche Auswertung.

Forderungen nach strengeren Auflagen

Die Organisation fordert von der Bundesregierung verpflichtende Wassergutachten vor Genehmigungen. Ein Verbot wasserintensiver Anlagen in Trockengebieten soll den Verbrauch einschränken. Konsequente Sanktionen bei Verstößen gegen die behördlichen Meldepflichten sind ebenfalls gefordert.

Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Digitalisierung nicht auf Kosten der lokalen Wasserressourcen geht. Die Forderungen zielen darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und ökologische Schäden zu verhindern. Die Debatte um die Nachhaltigkeit von Rechenzentren gewinnt damit weiter an Bedeutung.