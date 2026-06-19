Greg Biffle starb bei einem Flugzeugunglück und Porsche präsentiert den neuen 911 Cup

Greg Biffle starb bei einem Flugzeugunglück im Alter von 55 Jahren. Er begann seine Karriere in den nationalen NASCAR-Meisterschaften 1996. Die NASCAR Cup Series 2024 ist in vollem Gange. Rennen 34 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 8, dem Straight Talk Wireless 400 auf dem Homestead-Miami Speedway wurde ausgetragen.

Greg Biffle starb bei einem Flugzeugunglück im Alter von 55 Jahren. Porsche präsentiert den neuen 911 Cup auf Basis der Generation 992.2, der ab 2026 in diversen Porsche -Markenpokalen und auf der Langstrecke zum Einsatz kommt.

Die NASCAR Cup Series 2024 ist in vollem Gange. Rennen 34 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 8, dem Straight Talk Wireless 400 auf dem Homestead-Miami Speedway wurde ausgetragen. Greg Biffle starb bei einem Flugzeugunglück in Charlotte im Alter von 55 Jahren. Er begann seine Karriere in den nationalen NASCAR-Meisterschaften 1996.

Greg Biffle war ein Star in der NASCAR-Welt. Die Highlights von Rennen 33 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 7, dem South Point 400 in Las Vegas! Die NASCAR Cup Series 2024 ist in vollem Gange. Rennen 33 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 7, dem South Point 400 in Las Vegas wurde ausgetragen.

Die NASCAR Cup Series 2024 ist in vollem Gange. Rennen 32 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 6, dem Bank of America Roval 400 auf dem Charlotte-Roval wurde ausgetragen. Die Highlights von Rennen 31 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 5, dem YellaWood 500 auf dem Talladega Superspeedway wurden ausgetragen. Die Highlights von Rennen 30 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 4, dem Hollywood Casino 400 auf dem Kansas Speedway wurden ausgetragen.

Die Highlights von Rennen 29 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 3, dem Bass Pro Shops Night Race in Bristol wurden ausgetragen. Die Highlights von Rennen 28 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, Playoff-Rennen 2, dem Go Bowling at The Glen in Watkins Glen wurden ausgetragen. Die Highlights von Rennen 27 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, dem Playoff-Auftakt Quaker State 400 auf dem Altanta Motor Speedway wurden ausgetragen.

Die Highlights von Rennen 26 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, dem Regular-Season-Finale Cook Out Southern 500 in Darlington wurden ausgetragen. Die NASCAR Cup Series 2024 ist in vollem Gange. Die Highlights von Rennen 25 von 36 der NASCAR Cup Series 2024, dem Coke Zero Sugar 400 auf dem Daytona International Speedway wurden ausgetragen





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