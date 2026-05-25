Gregg Popovich rüttelt San Antonio nach Niederlage auf und führt sie zum 2:2 in der Western Conference Finals

Nach einer Niederlage gegen Oklahoma City marschierte Gregg Popovich in die Kabine und rüttelte die Mannschaft mit deutlichen Worten auf. San Antonio antwortete mit einem dominanten 103:82-Sieg und glich die Serie in den Western Conference Finals zum 2:2 aus. Vor allem Victor Wembanyama drehte in Spiel 4 komplett auf und sorgte mit einem spektakulären Buzzer Beater von der Mittellinie kurz vor der Halbzeit für das Highlight des Abends.

Gregg Popovich (77) marschierte nach der Niederlage gegen Oklahoma City in die Kabine und rüttelte die Mannschaft mit deutlichen Worten auf. San Antonio antwortete mit einem dominanten 103:82-Sieg und glich die Serie in den Western Conference Finals zum 2:2 aus.

De’Aaron Fox berichtete, dass Popovich nach der vorherigen Niederlage erstmals in dieser Saison direkt an die Mannschaft gewandt hatte. Victor Wembanyama drehte in Spiel 4 komplett auf und erzielte 33 Punkte, schnappte sich acht Rebounds und sorgte mit einem spektakulären Buzzer Beater von der Mittellinie kurz vor der Halbzeit für das Highlight des Abends. Die Spurs überrollten den Titelverteidiger OKC bereits früh





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