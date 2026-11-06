Gregor Gysi fordert den Ausschluss von Vanessa Emde aus der Berliner Linken. Er verurteilt antisemitische Haltungen und spricht sich für Rot-Rot-Grün aus.

Der 78-jährige Parteichef der Berlin er Linken, Gregor Gysi, übt scharfe Kritik an der Fraktionskollegin Vanessa Emde. Er verlangt deren Ausschluss aus der Abgeordnetenhaus-Fraktion. Emde, 45, steht im Fokus, weil sie Positionen vertritt, die das Existenzrecht Israels infrage stellen. Gysi bezeichnet diese Haltungen als indiskutabel für seine Partei.

In einem Gespräch mit dem Journalisten Paul Ronzheimer äußerte Gysi seine Hoffnung, dass die Partei die radikale Abgeordnete ausschließt. Er betont, dass Grenzen überschritten wurden. Diese roten Linien dürften nicht mehr ignoriert werden. Die Partei stehe unter Druck, sowohl intern als auch extern.

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Antisemitismus und die Debatte um das Existenzrecht Israels

Vanessa Emde hatte sich öffentlich gegen das Existenzrecht des jüdischen Staates ausgesprochen. Solche Aussagen lösen in Teilen der Linkspartei Zustimmung aus, was Gysi alarmiert. Er nennt dies antisemitisch und vor allem unvereinbar mit den Grundwerten seiner Organisation. Für ihn ist die Anerkennung Israels eine unabdingbare Basis.

Die Partei findet es schwer, diese Grenzen durchzusetzen. Gysi verweist auf die historische Erfahrung mit Ausschlüssen in der SED. Damals waren die Hürden extrem hoch. Heute sieht er sich als Opfer der eigenen Geschichte. Die Partei müsse ihre eigenen Mechanismen wieder zurückschrauben, um handlungsfähig zu bleiben.

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Untersuchungen zu Kontakten von Ferat Koçak zum Remmo-Clan

Neben Emde betrifft die Debatte auch den Berliner Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak. Gysi bestätigt, dass die Kontakte zu Mitgliedern des Berliner Remmo-Clans noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Er räumt ein, dass Koçak einen Fehler begangen habe. Die Vorwürfe der Verflechtung sind schwerwiegend und belasten das Image der Partei zusätzlich.

Es laufen noch Ermittlungen zu offenen Fragen. Gysi kündigt an, dass die Partei später eine klare Stellungnahme abgeben wird. Sollte die Aufklärung ergeben, dass Konsequenzen notwendig sind, wird die Fraktion diese auch ziehen. Die Transparenz ist in dieser Angelegenheit von großer Bedeutung für das öffentliche Vertrauen.

Politische Risiken für Spitzenkandidatin Elif Eralp

Die Skandale um Antisemitismus und Clan-Kontakte stellen besonders die Spitzenkandidatin Elif Eralp vor Schwierigkeiten. Die 45-jährige will als Regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus einziehen. Gysi spürt, dass jüdische Bürger in Berlin große Angst vor dieser Entwicklung haben. Viele Fürchten sich um ihre Sicherheit und ihre Zukunft in der Hauptstadt.

Gysi verteidigt Eralp teilweise, indem er behauptet, sie werde gerade wegen des negativen Rufs ihrer Partei besonders strenge Anstrengungen unternehmen. Er argumentiert, dass Druck motivieren könne. Wer keinen Druck spüre, sei oft schwächer in der Umsetzung. Dennoch bleibt das politische Risiko für die SPD-Koalitionspartner hoch.

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Ausblick auf eine rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene

Langfristig sieht Gysi sogar eine rot-rot-grüne Regierung auf Bundesebene als möglich an. Er beschreibt dieses Bündnis als fantastische Aussicht. Der alternative wäre eine Beteiligung der AfD an der Regierung. Im Vergleich dazu erscheint Gysis Vorschlag als weniger schädlich für den demokratischen Staat.

Früher hätte fast alles gegen eine solche Koalition gesprochen. Heute, so Gysis Einschätzung, ist es durchaus möglich. Die politischen Landschaften verändern sich schnell. Dennoch bleibt es eine umstrittene Perspektive. Die innerparteilichen Auseinandersetzungen rund um Emde und Koçak zeigen, wie komplex der Weg dahin ist. Die Partei muss beweisen, dass sie mit diesen Problemen umgehen kann.