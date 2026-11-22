Jeff Kinneys neuer Band Ach du dickes Ei! startet in Deutschland mit einer Boxring-Show im Residenztheater München. Die Reihe hat bereits 330 Millionen Exemplare verkauft.

Der US-Autor Jeff Kinney präsentiert den 21. Band seiner weltberühmten Kinderbuch reihe Gregs Tagebuch mit der Titel Ach du dickes Ei! in München. Die Veranstaltung im Residenztheater zeigt, wie Kinney mit einer inszenierten Lesung die junge Zielgruppe direkt anspricht und die Tradition der trockenen Autorenlesung über Bord wirft.

Massiver Erfolg der Buchserie mit 330 Millionen Verkäufen

Die Serie Gregs Tagebuch ist ein globales Phänomen auf dem internationalen Buchmarkt und verzeichnet seit dem Erscheinen des ersten Bandes Von Idioten umzingelt im Jahr 2007 einen ungebrochenen Erfolg. Die Reihe, die in Deutschland übersetzt im Baumhaus Verlag erscheint und ab 10 Jahren empfohlen wird, hat mittlerweile 20 Bände hervorgebracht, von denen insgesamt rund 330 Millionen Exemplare verkauft wurden.

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Kinney zählt damit zu den erfolgreichsten Kinderbuchautoren weltweit und befindet sich in einer Liga, die mit anderen Namen kaum vergleichbar ist. Der neue Band mit dem englischen Originaltitel Fight or Flight wurde ins Deutsche übersetzt und kostet 16 Euro für 224 Seiten. Die Übersetzung stammt von Dietmar Schmidt.

Boxring als Bühne für Konfliktlösung und Strategie

Im neuen Abenteuer muss der Protagonist Greg Heffley entscheiden, wie er mit den Mobbern seiner Schule umgehen soll. Er hat in einem Ringbuch Strategien festgehalten, doch diese geraten in falsche Hände, was die Situation für das Strichmännchen brenzlig macht. Statt einfach nur zu fliehen, tritt er schließlich in den Ring, was sich auch in der Bühnengestaltung des Auftritts widerspiegelt.

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Die Show im Münchner Residenztheater ist kein klassisches Vortragsprogramm mit Stuhl und Wasserglas. Stattdessen steht auf der Bühne ein echter Boxring, der die Themen kämpfen oder wegrennen visuell und emotional unterstreicht. Moderiert von der Journalistin Kathrin Hörnlein, wird im Laufe der Veranstaltung durch sechs Runden gespielt, die verschiedene Konfliktsituationen auf humorvolle Weise durchspielen.

Kinney betont dabei, dass es weniger um rohe Gewalt geht, sondern um Gewitztheit und Geschick. Vorab ausgewählte Zuschauerinnen und Zuschauer treten gemeinsam mit Schauspielerinnen als Kontrahenten an. Die Aufgaben reichen vom Turmbauen mit Boxhandschuhen über einen Tanzwettstreit bis hin zu einem Limonaden-Wetttrinken. Auch Kinney selbst ist nicht verschont und wird am Ende mit Käse beworfen, einer Strafe, die im Greg-Universum als besonders schlimm gilt.

Strategische Leseförderung und Marketing-Integration

Die Kombination aus Buchpräsentation und interaktiver Show dient auch der Leseförderung. Kritiker sehen in den Büchern oft nur Seiten mit viel Gekritzel, doch die Reihe gilt als eines der besten Beispiele, um auch Kindern den Zugang zu Büchern zu ermöglichen, die Schwierigkeiten mit dem sinnentnehmenden Lesen haben. Kurze Texte und visuelle Elemente helfen hierbei, die Hürde für junge Leser zu senken.

Neben dem Buchverkauf spielt eine ausgeklügelte Marketing-Strategie eine zentrale Rolle für den aktuellen Erfolg. Diese Strategie umfasst nicht nur die Promotion der einzelnen Bände, sondern integriert auch alle Merchandising-Produkte und Ableger der sogenannten Gregomanie. Dazu gehören eine Streaming-Serie und ein Musical, die die Reichweite der Marke stetig erweitern.

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Jeff Kinney holt die jungen Menschen mit dieser Live-Show genau dort ab, wo sie sich auch in seinen Büchern bewegen. Die hohe Nachfrage ist evident: Die Karten für den Auftritt im Residenztheater waren seit Langem ausverkauft, und auch vor dem Theatereingang warteten lange Schlangen. Diese Schlangen bildeten sich nicht nur für den Eintritt, sondern auch an einem Buchstand, an dem handsignierte Exemplare des neuesten Abenteuers verkauft wurden.

Zudem entstanden lange Wartezeiten für Autogrammstunden und Fotoaufnahmen mit dem Schöpfer des Charakters. Dieser massive Andrang bestätigt, dass Kinney mit seiner Mischung aus Unterhaltung und Buchvermittlung eine andere Dimension im Kinder- und Jugendbuchmarkt erreicht hat. Die Veranstaltung demonstriert, wie moderne Autoren ihre Werke erlebbar machen können.