Greifswalder FC besiegt Chemnitzer FC mit 4:0 und wird Herbstmeister

Der Greifswalder FC gewinnt souverän mit 4:0 beim Chemnitzer FC. Kay Seidemann verpasst eine klare Chance, aber die Gäste sichern sich den Titel in der Regionalliga Nordost.

Der Greifswalder FC hat das Regionalliga-Spiel gegen den Chemnitzer FC mit einem klaren 4:0-Sieg beendet und sich damit den Titel des Herbstmeister s in der Regionalliga Nordost gesichert. Das Match, das am vorletzten Hinrunden-Spieltag stattfand, war geprägt von einer überraschenden Dominanz der Gäste aus Greifswald und einer enttäuschenden Leistung des Tabellenzweiten aus Chemnitz. Die Thüringer hatten bereits am Freitagabend bei Chemie Leipzig gewonnen und profitierten nun vom Ausrutscher der CFC-Elf.

Seidemanns Torpatzer und Greifswalds Führung

Kay Seidemann, Stürmer des Greifswalder FC, verpasste zu Beginn der zweiten Halbzeit eine scheinbar unmögliche Torlegende. Der Ball kam zu ihm in zentraler Position, völlig blank und aus nur sechs Metern Entfernung zum leeren Tor. Statt des Torerhalts schieß der Angreifer direkt über die Latte. Der TV-Kommentator Torsten Püschel musste kurz lachen, und MDR-Experte Lutz Lindemann kommentierte die Situation mit der Bemerkung, dass Seidemann zwar kein klassischer Torjäger sei, dieser spezifische Fehlversuch aber eine extreme Ausnahme darstelle.

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Dennoch änderte dieser Slapstick-Moment nicht das Endergebnis zum besseren für die Greifswalder. Bereits in der ersten Halbzeit hatten Grace Bokake in der fünften Minute und McMoordy Hüther in der 35. Minute die Führung der Gäste besorgt. Die Gäste zeigten sich clever und effizient, während der Chemnitzer FC unter Druck geriet und eigene Strafraumsituationen nicht sicher beherrschte.

Reaktionen von Fans und Sportchef Chris Löwe

Die Atmosphäre im Stadion verschlechterte sich für den Chemnitzer FC deutlich, als die erste Halbzeit endete. Die Fans des CFC reagierten mit einem Pfeifkonzert auf die Absetzung ihrer Mannschaft. Dies löste eine scharfe Reaktion von Chris Löwe, dem Sportchef des Chemnitzer FC, aus. In einem Interview mit dem MDR äußerte er sich empört über das Verhalten der Unterstützer, obwohl die Mannschaft mit 33 Punkten nach 16 Spielen noch auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert.

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Löwe betonte, dass die Leistung in der ersten Halbzeit zwar unzureichend gewesen sei, da zu viele Zweikämpfe verloren gingen, aber die Reaktion der Fans sei komplett unverständlich. Er verwies darauf, dass der Verein nach 16 Spieltagen solide da stehe und das Pfeifen der Zuschauer keine angemessene Wertschätzung für die geleistete Arbeit darstelle. Dieser Konflikt zwischen Fans und Verein Management wurde im Spielverlauf zunehmend spürbar.

Doppelpack von Bokake sichert den Titel

In der zweiten Halbzeit verschärfte sich die Lage für Chemnitz weiter. Kurz nach dem erwähnten Fehlschuss von Seidemann nutzte Grace Bokake seine Chancen und erzielte in der 68. Minute sowie in der 78. Minute zwei weitere Treffer für Greifswald. Damit legte der Angreifer einen Doppelpack vor, der den Sieg praktisch unumkehrbar machte. Seidemann selbst trug zur Finalisierung des Ergebnisses bei, indem er den vierten Treffer seiner Mannschaft stark vorbereitete.

Nach diesen Ereignissen verließen die ersten enttäuschten CFC-Fans das Stadion bereits vorzeitig. Die Greifswalder Feiertage wurden durch den souveränen Auswärtssieg am Tabellenzweiten perfekt. Der Sieg bedeutet nicht nur den Triumph am Spieltag, sondern sichert dem Verein auch die sportliche Vormachtstellung für die Herbstsaison in der Liga.

Neue Tabellenkonstellation in der Regionalliga

Die Konsequenzen dieses Spiels haben direkte Auswirkungen auf die Tabellenführung der Regionalliga Nordost. Der Greifswalder FC hat nun den Titel des Herbstmeisters inne, während der Chemnitzer FC auf den zweiten Platz zurückfällt. Die Thüringer liegen mit 37 Punkten vor Chemnitz, das auf 33 Punkte kommt. Auch Halle mit 31 Punkten hat in dieser Konstellation keine Chance mehr auf die Tabellenführung.

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Für den Chemnitzer FC bleibt nun die Aufgabe, die Leistung zu stabilisieren und die Beziehung zu den Fans zu reparieren, bevor die Rückrunde beginnt. Für Greifswald bedeutet der Erfolg einen enormen Motivationsschub und die Bestätigung, dass die taktische Disziplin und das Offensivspiel in der Hinrunde erfolgreich waren. Die Liga hat nun einen klaren Herbstmeister, dessen Formkurve aufwärts zeigt und die restlichen Mannschaften vor große Herausforderungen stellt.