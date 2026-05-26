Greifswalder FC stellt neuen Trainer vor

Der Greifswalder FC hat einen neuen Trainer vorgestellt. Alain Karim (39) wird den Nachfolger von Björn Lipfert. Karim ist aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus und hat Erfahrung in Nachwuchszentren.

Nachdem der Greifswalder FC mit Matthias Rahn den neuen Sport chef vorgestellt hatte, folgte nun auch gleich dessen erste Amtshandlung - die Verpflichtung eines neuen Trainers.

Mit Alain Karim (39) kommt ein Trainer, der wie Rahn ebenfalls aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus stammt. Der Nachfolger von Björn Lipfert unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029. Karim ist sehr dankbar für die Chance, die ihm geboten wird. Er hat in der Vergangenheit erfolgreich in Nachwuchszentren gearbeitet und ist nun bereit für den nächsten Schritt.

Er möchte, dass die Mannschaft mutig, variabel und aggressiv spielt. Es soll alles aus dem Gefüge heraus passieren, aber mit klarem Fokus auf den Teamgedanken. Gleichzeitig soll eine spielerische Kultur vorhanden sein, gepaart mit einer hohen Intensität und Bereitschaft. Rahn sagt dazu, dass er eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Karim über vier Jahre hinweg hatte.

Er weiß, wie viel Leidenschaft, Arbeit und Klarheit Karim in eine Mannschaft investieren kann. Seine Teams stehen für intensiven und mutigen Fußball, aber vor allem schafft er es, eine echte Einheit zu formen. Der Neustart des Greifswalder FC soll auch mit einer runderneuerten und verjüngten Mannschaft erfolgen. Nach Platz 15 und turbulenten Wochen ist es Zeit für einen Neuanfang





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Greifswalder FC Alain Karim Neuer Trainer Energie Cottbus Nachwuchs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nicolo Bulega (Ducati): «Toprak war der Einzige, der mit der BMW stark war» - Superbike WMZwei Superbike-Weltmeisterschaften hat Nicolo Bulega gegen Toprak Razgatlioglu und BMW verloren. Mit der neuen Ducati Panigale V4R hat der Hersteller aus Bologna das Niveau deutlich angehoben.

Read more »

FC St. Gallen gewinnt das Pokalfinale in der Schweiz mit 3:0 und sichert sich nach 57 Jahren den PokalFC St. Gallen gewinnt das Pokalfinale in der Schweiz mit 3:0 und sichert sich nach 57 Jahren den Pokal. Der Trainer Enrico Maaßen, 42, ist der Vater des Erfolges. Gegen Stade Lausanne setzte Coaches als klarer Favorit den Zweitligisten von Beginn an unter Druck. Kurz vor der Pause verlor Torhüter Watkowiak den Ball und fliegt mit Rot vom Platz. Maaßen musste umbauen. Nimmt Feldspieler Alessandro Vogt vom Platz und bringt Ersatztorhüter Lawrence Ati-Zigi. Der Underdog kommt gut aus der Pause. Testet mehrfach den Ersatztorhüter aus St. Gallen. Doch nach einem Videobeweis wird St. Gallen ein Strafstoß zugesprochen, den Lukas Görtler platziert zum 2:0 verwandelt. In der Nachspielzeit beweist Trainer Maaßen ein goldenes Händchen. Er bringt mit Christian Witzig eine frische Kraft, die nach wenigen Sekunden zum 3:0 Endstand trifft. Nicht nur der FC St. Gallen schreibt mit dem Pokalsieg Geschichte, sondern auch ihr Trainer Maaßen. Für den 42-Jährigen ist es der erste große Titel. Seit 2024 ist er Trainer beim Nordschweizer Klub. Vorher war Maaßen ein Jahr Cheftrainer beim FC Augsburg. Mit dem Bundesligisten gelang ihm der Last-Minute-Klassenerhalt, ehe dann nach wenigen Monaten im Oktober 2023 der Rausschmiss folgte.

Read more »

Plaudern mit Jochen Seitz: Der Trainer, der aus istDer Erfolgstrainer des FC Lok Leipzig, Jochen Seitz, feiert den zweiten Regionalliga-Meisterstatus. Wir haben mit ihm über sein Erfolgserlebnis gesprochen.

Read more »

(S+) Dschingis Khan: Der Mann aus der Hölle, der sogar Berlin bedrohte»Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht«: Bei Dschingis Khan denken viele an eine alte Band und deren Hit – dabei ließ der Mongolenherrscher Millionen Menschen massakrieren. Forscher enträtseln den Jahrtausendschlächter.

Read more »