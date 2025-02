Grenzen, Krieg und Kultur - Reportagen aus aller Welt

Der „Weltspiegel“ berichtet aus verschiedenen Teilen der Welt: von einer Grenzbibliothek, die den Spannungen zwischen den USA und Kanada trotz US-Präsident Trumps Plänen standhält, über die furchtbaren Erfahrungen eines ukrainischen Friedenaktivisten in russischer Gefangenschaft bis hin zu den Kämpfen von Garifuna im Belize um ihre kulturelle Identität.

Die Haskell Free Library & Opera House liegt direkt auf der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada . Sie hat Postanschriften sowohl im kanadischen Stansted/Quebec als auch im amerikanischen Derby Line, Vermont. Seit Jahrzehnten wird die Bibliothek von Mitarbeitern aus beiden Ländern betrieben. Der kleine Grenzverkehr ist allgegenwärtig, doch die Pläne von US-Präsident Trump trüben auch hier die Stimmung. Es ist ungewiss, wie sich die Beziehungen der beiden Länder entwickeln werden.

Zahlreiche Maschinenbauunternehmen in Vermont, die hauptsächlich Landwirtschaftsmaschinen produzieren, befürchten ebenfalls Zölle und wirtschaftliche Verluste. Eine Reportage aus dem Grenzgebiet. \ Maksym Butkewytsch hat sich in der Ukraine über viele Jahre als Friedensaktivist und gegen Militarismus engagiert. Nach dem russischen Angriff meldete er sich freiwillig an der Front. Er geriet schließlich in russische Gefangenschaft. Dort wurde er misshandelt und gefoltert. „Im Gefängnis wurde uns regelmäßig gesagt, dass wir keine Kriegsgefangenen sind. Weil es keinen Krieg gibt, sondern eine militärische Spezialoperation“, erinnert er sich. Ein Gefangenenaustausch brachte ihm die Freiheit. Jetzt überlegt er, wie mit Russland Frieden verhandelt werden kann und auf welcher Basis. Und trotz seiner antimilitaristischen Überzeugung sieht er keine andere Chance, als aus einer Position der Stärke heraus mit Russland zu verhandeln. „Deren Weltanschauung beruht darauf, dass der Stärkere Recht hat. Um mit ihnen über die Beendigung ihrer Aggression zu sprechen, ist es manchmal notwendig, ihre Sprache zu sprechen“, sagt er. Wir portraitieren den Pazifisten, der mehr militärische Unterstützung anmahnt. \ Finnland rüstet sich gegen weitere Sabotageakte gegen die Unterseekabel in der Ostsee. Am Strand von Hank an der Südküste üben Freiwillige, wie Dreck vom Sand getrennt werden kann. Denn sie befürchten, dass es zu Havarien bei den Tankern der Schattenflotte kommen könnte, die dann für eine Ölpest an den Küsten sorgen könnten: „Die Schattenflotte besteht aus alten Schiffen, Tankern mit einfachem Rumpf. Deshalb sind die Risiken sehr groß, dass etwas passiert“, sagt Umweltschützer Sampsa Vilhunen, der das Training am Strand organisiert hat. Auch die finnische Küstenwache verstärkt ihre Patrouillen rund um den finnischen Meerbusen, aus Angst vor Sabotage oder Schiffsunglücken. Wir berichten über die Vorsichtsmaßnahmen, die Finnland in diesen Wochen noch einmal verschärft. \ Die Garifuna leben seit fast 200 Jahren in Belize und gehören zu den sogenannten „indigenen Völkern“ mit eigener Kultur. 100.000 Menschen zählen sich zu den Garifuna. Jetzt müssen sie um ihre Kultur fürchten, denn internationale Tourismus-Konzerne wollen die Karibikinsel noch umfassender erschließen und planen große Hotels. Auch dort, wo die Garifuna ihre Toten ehren: „Wir haben die Käufer angefleht, damit aufzuhören, aber sie machen weiter, bis heute. Kein Respekt vor indigenen Rechten, kein Respekt vor uns“, klagt Marley Chris Chatuye, der als Aktivist kämpft. Vor allem die Sprache wollen sie erhalten, denn eine eigene Sprache erhält die eigene Kultur: „Darum geht es doch: Verlierst du deine Sprache, verlierst du deine Kultur“, sagt auch der Sprecher im staatlichen Fernsehen voller Überzeugung. Dort werden inzwischen Sprachwettbewerbe übertragen, um auch die Kultur der Garifuna lebendig zu halten. Der „Weltspiegel“ berichtet aus Belize über den Kampf um die eigene kulturelle Identität. \ In der indonesischen Provinz Aceh herrscht die Scharia, das islamische Recht, das sich auf den Koran beruft. Den Frauen weist die Scharia traditionelle Rollen in der Gesellschaft und in der Familie zu. Geprägt wird die islamische Gesellschaft in der Provinz Aceh durch Männer. Doch in einem Dorf haben sich einige Frauen ihren Platz außerhalb der Familie erobert. Als Team weiblicher Rangerinnen sorgen sie für den Schutz der Urwälder, die durch illegale Rodungen gefährdet sind. „Wir mussten erstmal unsere Männer nach Erlaubnis fragen. Denn nach unserer Auslegung des Islam dürfen wir nichts gegen den Willen der Männer machen“, erinnert sich Masdalena, die zu den Rangerinnen gehört. Inzwischen sind alle im Dorf stolz, dass die Rangerinnen sich um den Wald kümmern, vor allem die illegale Brandrodung verhindern. Mit Gesprächen, wie sie berichten. Denn das Team der Rangerinnen gilt in ganz Indonesien inzwischen als Vorzeige-Projek





