Grenzkontrollen in Deutschland verlängert - Ärger in der Grenzregion

Die Bundesregierung verlängert die Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen um ein halbes Jahr bis September. Die Maßnahme wird mit dem Kampf gegen illegale Migration begründet, sorgte aber für Kritik in der grenznahen Region, insbesondere in Luxemburg, wo viele deutsche Grenzgänger arbeiten und durch die Kontrollen Staus und Verzögerungen erleiden.

Die Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen werden um ein halbes Jahr bis zum 15. September verlängert. Die Bundesregierung begründet die Entscheidung damit, den Kampf gegen illegale Migration zu verstärken. Die Kontrollen, die seit Mitte September 2024 wieder an allen deutschen Außengrenzen stattfinden, waren ursprünglich bis Mitte März 2025 befristet. Die Verlängerung hat jedoch in der Grenzregion zu Luxemburg zu Unmut geführt. Mehr als 50.

000 deutsche Grenzgänger arbeiten in Luxemburg und erleben durch die Kontrollen teils erhebliche Staus und Verzögerungen auf der Heimfahrt. Luxemburg äußert scharfe Kritik an der Verlängerung und will Beschwerde bei der EU-Kommission einlegen. Das Land sieht die rechtliche Grundlage für die Kontrollen als fragwürdig an. In der Grenzregion zu Luxemburg werden die Kontrollen an der Autobahn 64 verstärkt. An der Kontrollstelle bei Trier werden täglich hunderte Fahrzeuge überprüft. Die Bundespolizei baut an der Kontrollstelle ein großes Zelt auf, um die Beamten und die kontrollierten Personen vor Wind, Regen und Hitze zu schützen. Die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg haben zu einem erhöhten Sicherheitsgewinn geführt, heißt es von der Bundespolizei. In der ersten Jahreshälfte 2024 wurden an der Grenze zu Luxemburg rund 650 illegale Einreisen festgestellt, etwa 380 Zurückweisungen sowie 13 festgenommene Schleuser. Der Saarbrücker Oberbürgermeister kritisiert die Kontrollen scharf und sieht sie als einen Rückschritt in der europäischen Integration. Er plädiert für intelligente, mobile Kontrollen im Hinterland, statt an Grenzübergängen wie in Saarbrücken. Auch Unternehmen wie Daimler Truck in der Südpfalz sehen bisher keine Auswirkungen durch die Kontrollen.





Grenzkontrollen Schengen-Raum Illegale Migration Luxemburg Deutschland EU Grenzregion Sicherheit

