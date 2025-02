Gressel: Putins Masterplan - Waffenstillstand nur Tarnung für russische Wiederaufbesserung

Militärexperte Gustav Gressel sieht in Putins angebotenen Waffenstillstand nur eine Taktik, um die Ukrainer zu schwächen und die westliche Unterstützung zu brechen.

Militärexperte Gustav Gressel äußerte im Deutschlandfunk die Einschätzung, dass Putin seinen „Masterplan“ durchsetzen werde. Gressel sieht zwar einen „kurzen Waffenstillstand“ als möglich an, der aber von Russland unter deutlich günstigeren Bedingungen wieder gebrochen werden könnte. Trump sei laut Gressel vom russischen Präsidenten wahrscheinlich „gut eingelullt“ worden, um die amerikanische Unterstützung für die Ukraine zurückzufahren.

Der Russe habe dem Amerikaner geschmeichelt und über Gemeinsamkeiten aus der Geschichte, wie der Zeit des Zweiten Weltkriegs, gesprochen. Gressel erinnerte in diesem Zusammenhang an Putins KGB-Ausbildung, wie man auf Menschen zugeht, um sie zu überzeugen und für sich zu gewinnen. Trump sei aus seiner Sicht ein „besonders einfaches Opfer“ gewesen.Der Experte geht davon aus, dass Trump und Putin bei ihrem in Aussicht gestellten Treffen in Saudi-Arabien Abmachungen über den Köpfen der Ukrainer treffen werden. Sollte Kiew damit nicht einverstanden sein, würden die Amerikaner aller Voraussicht nach ihre militärische Hilfe einstellen. Sollte Präsident Selenskyj hingegen „zähneknirschend“ akzeptieren, könnten die Waffen dann womöglich für einige Monate oder vielleicht auch ein Jahr schweigen. In dieser Zeit vermutet Gressel, werde sich die russische Armee erneut aufmunitionieren und neu vorbereiten, bis die Kämpfe schließlich unter einem „kleinsten Vorwand“ von Seiten Moskaus wieder aufgenommen würden. Dieser erneut aufgeflammte Krieg werde dann aber unter den Bedingungen bereits zurückgefahrener Waffenlieferungen der USA geführt, und auch die verbleibende Unterstützung der Europäer dürfte zu gering ausfallen. Russland werde schließlich seinem Ziel näher kommen, „die Ukraine als Ganzes zu schlagen“. Gressel sprach in diesem Zusammenhang von einem „Masterplan“ Putins. Im Ergebnis werde die europäische Sicherheitsordnung weiter geschwächt, die nach den jüngsten Einlassungen der US-Regierung ohnehin verstärkt in die Verantwortung der Europäer übergehen werde





DLFNachrichten / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PUTIN WAFENSTILLSTAND UKRAINE TRUMP RUSSLAND

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israelische Panzer nahe des Gazastreifens: Bevorstehender Waffenstillstand?Israel und die Hamas stehen offenbar kurz vor einem Waffenstillstand. Ein möglicher Deal sieht die schrittweise Freilassung von 33 israelischen Geiseln gegen die Freilassung von mehreren hundert palästinensischen Gefangenen durch Israel vor.

Weiterlesen »

Waffenstillstand im Gaza-Krieg: Hoffnung auf Geiseln-FreilassungNach intensiven Verhandlungen soll am Sonntag eine Waffenruhe im Gaza-Krieg beginnen. Die USA, Katar und Ägypten werden die Einigung überwachen. Die Hamas wird zunächst 33 israelische Geiseln freilassen, darunter Frauen, Kinder und Männer über 50. Im Gegenzug sollen 30 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freigelassen werden. Die internationale Gemeinschaft begrüßt das Abkommen, es gibt jedoch noch einige Details, die geklärt werden müssen.

Weiterlesen »

Waffenstillstand in Gaza: Ein bitterer SiegDie Waffen schweigen endlich in Gaza. Ein Waffenstillstand beendet den Krieg, doch das Leid ist unfassbar. Das Leid der Opfer wird durch die Rückkehr der Geiseln nicht vergessen werden. Doch die Fragen nach der Zukunft bleiben unanswered.

Weiterlesen »

Waffenstillstand in Gaza: Ein Wendepunkt oder nur ein Schein?Israel und die Hamas haben in Doha einen dreistufigen Waffenstillstand vereinbart, der Hoffnung auf Frieden nach 15 Monaten Krieg macht. Doch Hardliner in Israel drohen mit dem Ende der Regierung und dem Widerstand gegen das Abkommen. Die Verhandlungen wurden von Donald Trump und Steve Witkoff, dem designierten Beauftragten für den Nahen und Mittleren Osten, vorangetrieben.

Weiterlesen »

Waffenstillstand im Gazastreifen: Ein fragiles AbkommenNach 15 Monaten Krieg im Gazastreifen ist ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas vereinbart worden. Das Abkommen, das von den USA, Ägypten und Katar vermittelt wurde, sieht eine Waffenruhe von sechs Wochen vor. Ob die Waffenruhe zu einem dauerhaften Ende des Konflikts führen wird, ist jedoch fraglich.

Weiterlesen »

Waffenstillstand im Nahen Osten: Beginnt jetzt der lange Weg zum Frieden?Zwischen Israel und der Hamas soll es zu einem Waffenstillstand kommen. Die Menschen in der Region sind erleichtert. Doch es gibt zahlreiche Stolpersteine.

Weiterlesen »