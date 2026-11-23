Bewegende Tiergeschichten: Dackel Greta nach sechs Jahren Vermisstenzeit wiedergefunden, rote Krabben auf Christmas Island wandern, Nilpferd Fiona im Zoo stirbt.

Die Schicksale von Hunden, Krabben und einem Nilpferd haben in den vergangenen Tagen die Gemüter bewegt. Drei Geschichten aus dem Tierreich zeigen, wie stark die Bindung zwischen Mensch und Tier ist. Eine Geschichte endet mit Freude über eine lange Suche, eine andere mit dem Anblick eines Naturwunders und die dritte leider mit einem tragischen Ende.

Die britische Zeitung BILD berichtete über diese bewegenden Ereignisse. Dabei geht es um die Wiederauffindung eines gestohlenen Dackels, die jährliche Wanderung der berühmten roten Krabben auf Christmas Island und den Tod der bekannten Nilpferddame Fiona.

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Ende der Suche nach Dackel Greta

Der Dackel Greta wurde nach sechs Jahren wieder in ihrer Heimat wiedergefunden. Die 54-jährige Besitzerin Keri gab an, dass Greta im Jahr 2020 zusammen mit zwei weiteren Dackeln, Nancy und Emily-Rose, aus einem Wohnwagen im Garten der Familie entführt worden sei. Dieser Diebstahl markierte den Beginn einer jahrelangen Odyssee der Verzweiflung und Hoffnung für die Familie.

Vier Wochen nach dem Diebstahl wurde der dritte Dackel, Nancy, gefunden und zur Familie zurückgebracht. Für Greta und Emily-Rose hingegen blieb der Erfolg aus. Keri druckte daraufhin Vermisstenplakate und suchte jahrelang intensiv nach ihren Tieren. Die Suche war so aufwändig, dass Keri in ihrer Verzweiflung sogar 2000 Pfund, was circa 2400 Euro entspricht, an Betrüger zahlte. Diese Gauner behaupteten, die Tiere wiederfinden zu können, doch Greta und Emily-Rose blieben verschwunden.

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Naturphänomen auf Christmas Island

Die Bewohner von Christmas Island im Indischen Ozean erleben derzeit ein spektakuläres Naturphänomen. Die alljährliche Wanderung der berühmten roten Krabben findet statt. Diese Tiere ziehen aus den Wäldern im Inselinneren Richtung Meer, um sich zu paaren und zu laichen. Die Orientierung der Krabben erfolgt dabei präzise an Mond und Gezeiten.

Auf ihrem Weg müssen die Tiere immer wieder Straßen überqueren. Für Autofahrer bedeutet das wochenlang besondere Vorsicht. Die Inselbewohner fahren langsamer, vermeiden teilweise unnötige Fahrten und versuchen konsequent, keine Krabben zu überrollen. Um die Tiere zu schützen, gibt es auf Christmas Island eine berühmte Krabbenbrücke über eine stark befahrene Straße. Zusätzlich werden Straßen während der Wanderung zeitweise gesperrt.

Tragischer Tod von Nilpferd Fiona

Nilpferd Fiona hat bereits früh bewiesen, dass sie eine unglaubliche Kämpferin ist. Im Jahr 2017 kam sie sechs Wochen zu früh zur Welt und wog nur 13,2 Kilo. Zunächst konnte sie nicht einmal alleine stehen. Dennoch überlebte sie und wurde zum Star des Zoos in Cincinnati in den USA. Jetzt hat Fiona im Alter von neun Jahren den Kampf um ihr Leben verloren.

Ein Besucher hatte im Zoo seine Strickmütze in die Luft geworfen. Ein Deckenventilator erfasste die Mütze und schleuderte sie über die Besucherscheiben direkt in das Gehege. Fiona fraß die Mütze und verschluckte sich daran. Eine Obduktion ergab, dass die Mütze in der Mitte ihres Dünndarms feststeckte. Die Mütze saß so tief im Verdauungstrakt, dass keine Behandlung Fiona mehr retten konnte, erklärte der Zoo von Cincinnati offiziell. Nachdem Fiona die Mütze verschluckt hatte, ging es ihr zunächst noch gut. Doch wenige Tage später nahm ihr Appetit ab und sie musste tierärztlich behandelt werden. Fionas Pfleger und Tierärzte versuchten bis zum Schluss vergeblich, ihr zu helfen. Emily-Rose wird bis heute vermisst.