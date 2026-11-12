Greta Thunberg auf der COP31: Kritik an Machthabern und Ölembargo gegen Israel

Greta Thunberg kritisiert auf der UN-Klimakonferenz COP31 die Mächtigen, fordert Widerstand und ruft zu einem Ölembargo gegen Israel auf.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat auf die Frage nach anhaltenden Protestaktionen der Klimabewegung in Deutschland mit Lachen und einer ungläubigen Nachfrage reagiert. Die 23-jährige Schwedin äußerte sich in einem Interview mit dem Filmemacher Hubertus Koch für dessen Dokumentarfilm 'Auf Panzern in die Klimakrise', das im Sommer geführt wurde.

Auf der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya rief Thunberg am Donnerstag vor der Weltpresse zu Widerstand und Protest auf. Sie verband ihren Appell mit scharfer Kritik an den Regierenden und mit ihrer Forderung nach einem Ölembargo gegen Israel.

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Thunberg äußert sich zur Klimabewegung in Deutschland

Greta Thunberg erklärte gegenüber Welt-TV, sie bleibe auf die Sache fokussiert und wolle sich nicht ablenken lassen. Die Gründerin von Fridays for Future betonte, dass viele Menschen entschlossen am Ball bleiben und das verteidigen wollten, was erkämpft wurde.

Thunberg hatte sich in den vergangenen Jahren verstärkt propalästinensischen Protesten zugewandt. Dadurch hat sie sich insbesondere von der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung entfremdet.

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Im Interview für Hubertus Koch zeigte sich Thunberg zugleich ironisch gegenüber der Frage nach weiteren Protesten. Die Szene macht deutlich, wie sie die Lage der Klimabewegung in Deutschland einordnet.

Kritik an den Mächtigen auf der COP31

Auf der COP31 warf Greta Thunberg den Menschen an der Macht vor, völlig losgelöst von der Wirklichkeit zu handeln. Sie kritisierte insbesondere den Verlust an Menschenleben, Ökosystemen sowie Tier- und Pflanzenarten.

Die Klimakrise sei bereits eine Frage von Leben und Tod, betonte Thunberg. Was weltweit zu beobachten sei, geschehe schlimmer und schneller als vorhergesagt, weshalb nun entsprechend gehandelt werden müsse.

Außerdem warnte die Aktivistin, dass fundamentale Menschenrechte von Staaten und Institutionen bedroht würden. Es sei die Pflicht aller, dagegen aufzustehen und für die Menschenrechte aller Menschen zu kämpfen.

Rikki Dank und Australiens Klimakurs

Die Aktivistin Rikki Dank vom indigenen Volk der Wakaya in Australien richtete sich direkt an Premierminister Anthony Albanese. Sie berichtete, dass das traditionelle Siedlungsgebiet ihrer Gemeinschaft durch Öl-Fracking zerstört und vergiftet werde.

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Dank forderte den australischen Regierungschef auf, zuzuhören, statt zu reden. Albanese hatte am Vortag auf der COP31 gesprochen. Dank lehnte die Vergiftung des Trinkwassers und heiliger Stätten ab und sprach sich gegen neue Kohle-, Gas- und Ölprojekte aus.

Im Klimaschutzindex von Germanwatch erhält Australien die Bewertung 'sehr schwach' und rangiert auf den hinteren Plätzen. Anders als Deutschland hat das Land keinen nationalen Plan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und genehmigt weiterhin neue Kohle- und Gasprojekte.

Ölembargo gegen Israel und Kritik an Konferenzen

Thunberg rief zudem zu einem Ölembargo gegen Israel auf. Solche Lieferungen dienten der Versorgung für den Völkermord an den Palästinensern, sagte sie.

Die Bezeichnung Völkermord für das israelische Vorgehen im palästinensischen Gazastreifen ist umstritten. Bei ihrer Ankunft in Antalya bezeichnete Thunberg die UN-Konferenzen am Dienstag als Greenwashing-Zirkusse.

Thunberg war als 15-Jährige erstmals mit einem Schulstreik für Klima vor dem Reichstag in Stockholm aufgetreten. Damit wollte sie von den Politikern ihres Landes mehr Klimaschutz einfordern. Die Idee zum Klimaprotest verbreitete sich in kürzester Zeit nach Deutschland und in alle Welt.