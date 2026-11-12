Greta Thunberg fordert Ölembargo gegen Israel auf UN-Klimakonferenz in Antalya

Greta Thunberg rief auf der UN-Klimakonferenz in Antalya zu einem Ölembargo gegen Israel auf und kritisierte scharf die inaktive Klimapolitik australischer und anderer Regierungen.

Greta Thunberg hat am Rande der UN-Klimakonferenz in Antalya einen direkten und kontroversen Aufruf zu einem internationalen Ölembargo gegen Israel laut werden lassen. Die schwedische Klimaaktivistin forderte am Donnerstag auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit weiteren Aktivisten dazu auf, die Ölversorgung des Staates zu unterbrechen, da sie diese als logistische Unterstützung für militärische Aktionen in der palästinensischen Region Gaza wertete. Thunberg bezeichnete die dadurch ermöglichten Lieferungen explizit als Mittel zur Versorgung für den von ihr benannten Völkermord an den Palästinensern, eine rhetorische Zuspitzung, die international stark diskutiert wird und diplomatische Spannungen verschärfen kann. Ihre Worte fanden vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden humanitären Lage und einer gleichzeitig eskalierenden globalen Klimakrise statt, die sie als untrennbar miteinander verbundene Krisen der Ungerechtigkeit darstellt.

Kritik am israelischen Vorgehen und Begrifflichkeiten

Der von Greta Thunberg verwendete Begriff des Völkermords im Kontext des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen ist äußerst umstritten und wird von vielen staatlichen Akteuren und völkerrechtlichen Experten anders bewertet. Dennoch nutzte die Aktivistin die globale Bühne in der türkischen Stadt Antalya, um ihre ethische und politische Positionierung unmissverständlich klarzustellen. Parallel zu diesem Schwerpunkt auf den Nahostkonflikt blieb Thunberg ihrem ursprünglichen Kernanliegen treu, dem dringenden Kampf gegen die menschengemachte Erderwärmung. Sie betonte, dass die Klimakrise bereits hier und jetzt存在 sei und keine abstrakte Zukunftsmusik darstelle, sondern eine unmittelbare Frage von Leben und Tod für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.

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Globale Auswirkungen und politische Inaktivität

Thunberg kritisierte scharf, was sie als totale Entkopplung der handelnden politischen Eliten von der wissenschaftlichen und realen Situation interpretierte. Sie wies darauf hin, dass die dramatischen Verluste an Menschenleben, die Zerstörung von Ökosystemen sowie das rapide Aussterben von Tier- und Pflanzenarten in der öffentlichen Wahrnehmung und politischen Agenda kaum noch Beachtung finden. Die Klimakrise werde von ihr als fundamentale Krise der Ungerechtigkeit charakterisiert, bei der die Bevölkerungsgruppen am härtesten und schnellsten getroffen werden, die am wenigsten zur globalen Erhitzung beigetragen haben. Dieser Widerspruch zwischen Verantwortung und Betroffenheit steht im Zentrum ihrer politischen Botschaft und ihrer Forderung nach sofortigem, entschlossenem Handeln auf internationaler Ebene.

Indigene Perspektiven und Forderungen an Australien

Einen weiteren schweren Akkzent setze Rikki Dank vom indigenen Volk der Wakaya in Australien, die ebenfalls auf der Veranstaltung in Antalya zu Wort kam. Sie berichtete eindringlich davon, wie das traditionelle Siedlungsgebiet ihrer Gemeinschaft durch Öl-Fracking-Methoden systematisch zerstört und vergiftet werde, was ihre kulturelle Existenz und ihre gesundheitliche Grundversorgung bedroht. Direkt und offen wandte sich Rikki Dank an den australischen Premierminister Anthony Albanese, der am Vortag auf der COP31 gesprochen hatte. Sie forderte ihn auf, aufzuhören zu reden und stattdessen zuzuhören, wenn die betroffenen Gemeinschaften Nein sagen zur Vergiftung des Trinkwassers und der heiligen Stätten. Das australische Volk spreche ein klares Nein aus zu neuen Kohle-, Gas- und Ölprojekten, was politische Entscheidungen ignorieren würde.

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Stand Australiens im Klimaschutzindex

Die Kritik an der australischen Regierungspolitik wird durch aktuelle Daten des Klimaschutzindex von Germanwatch untermauert, der Australien mit der Bewertung sehr schwach auf den hinteren Plätzen der Rangliste einordnet. Das Land unterscheidet sich in dieser Hinsicht deutlich von Deutschland, da es keinen nationalen Plan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen besitzt. Stattdessen genehmigt die australische Regierung weiterhin neue Projekte im Bereich der Kohle- und Gasförderung, was im direkten Widerspruch zu den globalen Klimazielen steht. Diese Entwicklung verdeutlicht die Spannungen zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischen Notwendigkeiten, die Greta Thunberg und andere Aktivisten auf der Konferenz in Antalya thematisierten.

Menschenrechte und fundamentale Pflicht zum Widerstand

Thunberg betonte abschließend, dass fundamentale Menschenrechte weltweit von einzelnen Staaten und Institutionen bedroht würden, was eine globale Antwort erfordert. Sie definierte es als die Pflicht aller Beteiligten, dagegen aufzustehen und konsequent für die Menschenrechte aller Menschen zu kämpfen, unabhängig von geografischen oder politischen Grenzen. Ihre Aussagen verknüpften die Verteidigung menschlicher Grundrechte mit dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, wobei sie betonte, dass Menschen oft von jenen getötet oder marginalisiert werden, von denen erwartet wird, dass sie sie retten sollen. Diese Haltung unterstreicht ihre Vision einer solidarischen Bewegung, die Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit als zwei Seiten derselben Medaille betrachtet, um eine nachhaltige und faire Zukunft für kommende Generationen zu sichern.