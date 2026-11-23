Greta Thunberg wurde in Dänemark zu einer Geldstrafe verurteilt, da sie an zwei Protestaktionen gegen Maersk und eine Hochschule teilgenommen hatte. Das Urteil betrifft den Hausfriedensbruch.

Ein Gericht in Dänemark hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am vergangenen Wochenende zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Verurteilung resultiert aus zwei spezifischen Protestaktionen, die sie im September 2024 gemeinsam mit weiteren Personen durchführte. Das Gericht sah in ihren Handlungen einen bewussten Eingriff in die Privatsphäre und die Sicherheit der betroffenen Gebäude. Die Geldbuße beläuft sich auf einen Betrag von umgerechnet rund 240 Euro. Diese Summe ist das direkte rechtliche Ergebnis der festgestellten Straftat des Hausfriedensbruch s.

Detaillierter Ablauf der Protestaktionen

Die beiden Vorfälle, die zur strafrechtlichen Verfolgung führten, ereigneten sich beide im September 2024. Bei dem ersten Vorfall war Thunberg mit fünf weiteren Personen an einem Protest gegen die Reederei Maersk beteiligt. Die Gruppe drang mit Reinigungsutensilien in die Unternehmensräume in Kopenhagen ein. Ziel war es, symbolisch sauberzumachen, was den Transport von Waffen und fossilen Brennstoffen durch den Konzern betrifft. Die Aktivistinnen begründeten ihr Handeln damit, dass sie gegen die Unterstützung von Krieg und Klimakrise durch das Unternehmen protestieren wollten.

Also read Urteil nach Protestaktionen: Hausfriedensbruch: Thunberg in Dänemark verurteilt

Der zweite Vorfall betraf eine Kooperation mit israelischen Universitäten. Thunberg und ihre Mitstreiterinnen versuchten, Einfluss auf eine Hochschule zu nehmen, indem sie deren Räume betraten. Nach eigenen Angaben der Gruppe sollte erreicht werden, dass die Bildungseinrichtung die Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen einstellt. Die Polizei ging gegen die Eindringlinge vor, da sie die Räumlichkeiten ohne Erlaubnis betreten hatten. Die Handlungen wurden juristisch als Verletzung des Hausrechts gewertet.

Reaktion der Öffentlichkeit und politische Einordnung

Die Verurteilung von Greta Thunberg ist kein Einzelfall in ihrer langen Geschichte zivilen Ungehorsams. Die Schwedin war bereits mehrfach bei anderen Protestaktionen festgenommen worden. Auch in der Vergangenheit urteilten Gerichte bereits zu Geldstrafen gegen ihre Person. Dies zeigt, dass die dänische Justiz keine Sonderbehandlung für die international bekannte Aktivistin vornimmt. Die Rechtsprechung orientiert sich ausschließlich an den festgestellten Fakten und der geltenden Gesetzgebung.

Advertisement

Thunberg war ursprünglich als Schülerin mit ihrem Protest "Schulstreik fürs Klima" weltweit bekannt geworden. Aus ihrem einsamen Protest vor dem schwedischen Reichstag entwickelte sich die internationale Klimabewegung "Fridays for Future". Diese Bewegung hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mobilisiert. Doch im Verlauf der letzten Jahre hat sich der Fokus ihrer öffentlichen Auftritte deutlich verschoben. Die Themen, die sie derzeit adressiert, gehen über reine Klimaschutzmaßnahmen hinaus.

Wechselnde Schwerpunkte und aktuelle Lage

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 nutzt Greta Thunberg ihre große Reichweite in den sozialen Netzwerken vor allem, um auf die Situation der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen aufmerksam zu machen. Diese thematische Verschiebung löst in der Öffentlichkeit und in der Politik unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige Unterstützer ihre Haltung befürworten, kritisieren andere die Verbindung von Klimapolitik und geopolitischen Konflikten. Die Verurteilung in Dänemark erfolgt in diesem Kontext, in dem sie zunehmend in kontroverse Themen involviert ist.

Die Geldstrafe von rund 240 Euro ist für Greta Thunberg finanziell nicht von großer Bedeutung. Sie symbolisiert jedoch die rechtlichen Grenzen zivilen Ungehorsams in Dänemark. Die Justiz betont, dass demokratische Proteste im Rahmen der Gesetze stattfinden müssen. Das Eindringen in Firmengebäude und Bildungseinrichtungen überschreitet diese Grenze. Die Aktivistin muss die Strafe bezahlen, um das Urteil zu begleichen. Eine Überprüfung oder Berufung ist nicht ausgeschlossen, wurde aber noch nicht offiziell bestätigt.