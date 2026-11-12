Greta Thunberg lacht über Fridays for Future - Kontroverse in neuer Doku

Greta Thunberg provoziert in der Doku "Auf Panzern in die Klimakrise" mit hämischem Gelächter über aktuelle Klima-Demos. Die Reaktion der Bewegung.

Die Gründerin der globalen Klimabewegung Fridays for Future, Greta Thunberg, hat in einer neuen Dokumentation ein umstrittenes Verhalten an den Tag gelegt, das ihre Beziehung zur Basis der Bewegung neu definiert. In dem Film "Auf Panzern in die Klimakrise - wie Aktivismus kriminalisiert wird" reagiert die 23-Jährige mit sichtlichem Spott auf die fortbestehenden Straßenproteste junger Menschen in Deutschland. Die Aufnahmen zeigen Thunberg, wie sie hämisch und verächtlich lacht, als der Filmer sie anspricht, dass junge Aktivisten weiterhin für den Klimaschutz demonstrieren.

Hämisches Gelächter bei aktuellen Protesten

Thunbergs Reaktion ist eindeutig und unmissverständlich. Als ihr gesagt wird, dass Schüler in Berlin weiter für das Klima auf die Straße gehen, fragt sie nach: "Wirklich? Die machen das immer noch?" Anschliessend krümmt sie sich vor lauter, kreischendem Gelächter. Diese Reaktion wird im Film nicht nur als amüsante Anekdote, sondern als deutliches Signal ihrer Distanzierung von der ursprünglichen Basisbewegung interpretiert. Ihre Begleiterinnen im Film, weitere Palästina-Aktivistinnen, teilen dieses Gelächter und verstummen erst, wenn Thunberg energisch "Schnitt" ruft.

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Wechsel des Fokus von Klima zu Politik

Der Kontext für diese neue Dokumentation ist durch den politischen Wandel der letzten Jahre geprägt. Der Filmemacher plante ursprünglich einen Film über Thunbergs Engagement im Nahost-Konflikt. Da der Sommer 2026 aufgrund extremer Hitze verlaufen sollte, entschied er sich jedoch stattdessen für ein Projekt zum Thema Klimakrise. Die Dreharbeiten finden in einer intimeren Atmosphäre statt: Thunberg sitzt zusammen mit zwei weiteren Aktivistinnen auf Kissen am Boden, ein Kufiya liegt auf dem Tisch vor ihnen. Im Hintergrund ist ein rahmenloser, leerer Bilderrahmen zu sehen, was symbolisch für die veränderte Ausrichtung stehen kann.

Rückblick auf historische Erfolge der Bewegung

Thunbergs aktuelle Abgrenzung steht im starken Kontrast zu den Ereignissen, die sie 2018 ausgelöst hatte. Am 20. August 2018, als sie erst 15 Jahre alt war, begann sie vor dem Schwedischen Parlament zu streiken. Diese einzelne Tat startete die weltweite Bewegung Fridays for Future, die Millionen von Schüler dazu brachte, am Freitag die Schule zu boykottieren. Höhepunkt dieser Ära war ihre Rede auf dem UN-Klimagipfel in New York im Jahr 2019, wo sie den Weltdelegierten ins Gewissen rief: "Wie könnt ihr es wagen?" Damals wurde sie von weltweiten Politikern, dem Papst und Angela Merkel offiziell hofiert.

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Persönliche Angriffe auf deutsche Wegbegleiter

Die Doku trifft nicht nur die Bewegung als Ganzes, sondern auch ihre bekannten Vertreterinnen in Deutschland. Besonders die 30-jährige Luisa Neubauer wird durch Thunbergs Worte und ihr Gelächter in ein schlechtes Licht gerückt. Die Implikation des Films ist, dass Thunberg die fortgesetzten Bemühungen der Basis als obsolet oder sogar lächerlich ansieht. Dieser Bruch kommt umso schärfer, da der Filmer beim Treffen in Berlin auf den symbolischen Umstand hinweist, dass an diesem Tag genau eine solche Demo stattfindet. Thunbergs Reaktion darauf bestätigt ihre neue, kritische Haltung zur bis dato eigenen Bewegung.

Radikalität als konstante Eigenschaft dargestellt

Neben der Distanzierung vom Klimaschutz thematisiert der Film auch Thunbergs Positionierung im Gaza-Krieg. Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023, der 1200 Tote und 200 Geiseln forderte, hat sich Thunberg deutlich auf die Seite von Kritikern Israels gestellt. In der Dokumentation verteidigt sie diese Haltung nicht als Neubildung, sondern als Kontinuität. Sie gibt an, sie sei "schon immer" gegen die Dinge gewesen, die sie heute anprangert. Diese Aussage wird im Text als Bestätigung ihrer langjährigen Radikalität gewertet. Während die Weltelite sie früher unterstützte, wird sie nun als Ikone einer neuen, politisch kontroversen Szene wahrgenommen, die sich radikal von ihren Ursprüngen im Fridays for Future abgewandt hat.