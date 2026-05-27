Greuther Fürth rettet Klassenerhalt - Google feiert fälschlich Meisterschaft

Die SpVgg Greuther Fürth sichert sich am Dienstag den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Google erklärt den Verein fälschlicherweise zum Meister. Fans protestieren gegen die Führung, und es kommt zu ersten Personalentscheidungen.

Am Dienstag sicherte sich die SpVgg Greuther Fürth den Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga und rettete eine völlig verkorkste Saison im letzten Moment. Die Mannschaft stand kurz vor dem Absturz in die dritte Liga, doch durch einen Sieg in der Relegation gelang die Rettung.

In einer kuriosen Wendung erklärte Google das Kleeblatt fälschlicherweise zum Zweitliga-Meister. Wer den Vereinsnamen bei der Suchmaschine eingab, erhielt einen animierten Banner mit der Aufschrift 'Greuther Fürth gewinnt 2. Bundesliga'. Nach wenigen Sekunden verschwand die Anzeige wieder.

Die Ursache für diesen Fehler ist öffentlich nicht bekannt. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Suchmaschine das Relegationsspiel technisch nicht richtig einordnen konnte und Fürth daher durch den Sieg irrtümlich wie einen Meister behandelte. Die Freude über den Klassenerhalt wurde jedoch von Fanprotesten überschattet. Kurz nach dem Schlusspfiff rollten die Fans auf der Nordtribüne ein riesiges Plakat aus mit der Aufschrift: 'Auf dem Platz und in den Gremien: Versager raus.

Neuanfang jetzt.

' Die Kritik richtete sich vor allem gegen Fürth-Boss Holger Schwiewagner, den viele Anhänger für die katastrophale Entwicklung des Vereins und den Fast-Absturz verantwortlich machen. Trainer Heiko Vogel zeigte Verständnis für die Unmutsäußerungen: 'Ich kann den Frust unserer Fans nachvollziehen, weil es für sie auch nicht immer einfach war, den Support so zu geben, wie sie es dann heute gemacht haben. Es gibt die Meinungsfreiheit, und ich glaube, dass der Verein das wahrgenommen hat, und das schon im Vorfeld.

Wir wissen, dass wir Hausaufgaben haben.

' Bereits am Morgen nach der erfolgreichen Relegation begann das erste Beben in der Führungsetage. Wie BILD exklusiv am Dienstag berichtete, wird Daniel Meyer neuer Geschäftsführer Sport bei der Spielvereinigung. Diese Position war seit Herbst 2024 vakant, nachdem Rachid Azzouzi von Schwiewagner maßgeblich aus dem Amt gedrängt wurde. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die personellen Veränderungen ausreichen, um den Verein langfristig zu stabilisieren und eine ähnliche sportliche Krise in Zukunft zu vermeiden.

Die Fans fordern einen Neuanfang und eine grundlegende Neuausrichtung des Klubs. Der Druck auf die Verantwortlichen bleibt hoch, auch wenn der Klassenerhalt in letzter Sekunde gelang





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