Greuther Fürth schlägt Rot-Weiss Essen in der Relegation

In der Relegation setzte sich Greuther Fürth gegen Rot-Weiss Essen durch. Fürth drehte das 0:1-Hinspielpleite im Rückspiel noch und gewann zu Hause mit 2:0. Noel Futkeu (23) und Branimir Hrgota (33) trafen für Fürth, beide werden Fürth verlassen. Torben Müsel, der im Hinspiel das Tor für Rot-Weiss Essen erzielt hatte, wurde im Rückspiel zur tragischen Figur, verpasste eine Mega-Chance.

Greuther Fürth setzt sich in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen durch! Der Zweitliga-16. dreht die 0:1- Hinspielpleite im Rückspiel noch, gewinnt zu Hause mit 2:0. Weil ausgerechnet Noel Futkeu (23) und Branimir Hrgota (33) treffen.

Beide werden Fürth verlassen. Zweitliga-Top-Torjäger Futkeu (19 Saisontore) wechselt nach Branimir Hrgota (33/Mitte vorn) erzielte das 2:0 für Fürth, nachdem Noel Futkeu (23/hinten) das Kleeblatt in Führung gebracht hatte. Trauer dagegen bei RWE. Der Kult-Klub aus dem Ruhrgebiet hatte von der Rückkehr in die Zweitklassigkeit geträumt.

Zuletzt hatte Essen in der Saison 2006/07 in der 2. Liga gespielt. Bitter: Hinspiel-Held Torben Müsel wird im Rückspiel zur tragischen Figur, verpasst eine Mega-Chance. RWE startet mutig in die Partie, hat nach zehn Minuten die Riesenchance.

Swajkowski taucht völlig frei vor Prüfrock auf, doch der Abschluss ist zu unplatziert, der Fürth-Keeper kann abwehren. Die Gastgeber brauchen etwas, um ins Spiel zu finden. Eine verunglückte Dehm-Flanke klatscht an die Latte (19. ).

Dann sticht Futkeu zu, stochert die Kugel zur Fürther Führung ins Netz. Die Hausherren danach deutlich besser, Ltaief (32. ), Klauss (38. ) und Bansé (39.

) scheitern noch an RWE-Torwart Golz. Doch direkt nach der Pause legt Hrgota nach, trifft herrlich zum 2:0 (47. ). Fürth zaubert jetzt, will die Entscheidung.

Futkeu hat sie auf dem Fuß, scheitert aber am überragenden Golz (56. ). RWE geschlagen? Von wegen!

Plötzlich jubeln die Gäste. Potocnik trifft (68. ), sorgt für Partystimmung bei den Gästen, im Essener Block werden schon Pyros gezündet. Doch Schiri Robert Schröder kassiert den Treffer nach VAR-Eingriff wegen einer Abseitsstellung ein.

Glück für Fürth. Und für Essen kommt es noch dicker. Unfassbar, was in der 82. Minute passiert.

Ein wunderschöner Kopfball von Essens Abiama klatscht an den Pfosten, Müsel muss den Abpraller einfach nur ins leere Tor schießen, entscheidet sich aber dafür, den Kopf zu nehmen – und kann den Ball nicht gut platzieren, Fürth-Keeper Prüfrock kratzt das Leder von der Linie. DIE Chance, RWE zurück ins Aufstiegsrennen zu bringen. Verpasst! Ausgerechnet Müsel, der im Hinspiel das Tor für den Drittligisten erzielt hatte, wird im Rückspiel zur tragischen Figur.

Essen gibt danach immer noch nicht auf, Mizutas Schuss streicht knapp am Pfosten vorbei (89. ). Doch das war's. RWE-Märchen geplatzt – Partystimmung in Fürth





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