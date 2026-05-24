Das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga zwischen Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen wird live im Free-TV und im Livestream übertragen. Torben Müsel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor des Abends. Für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel reicht das allemal.

Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen kämpfen um das letzte Zweitliga-Ticket . So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream. Torben Müsel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor des Abends.

Für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel reicht das allemal. Nun soll vor heimischen Publikum die Wende glücken. Fürth gehörte seit der Saison 1997/98 durchgehend mindestens der 2. Bundesliga an.

Diese Serie droht nun zu reißen. Ja, das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung. Wer zeigt das Hinspiel der Zweitliga-Relegation SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen live im Pay-TV?

Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter. Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.

Das Spiel wird auch vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen





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