"Grey's Anatomy" bekommt Spin-Off, Titel, Besetzung & Stab bekannt nicht, aber wird wohl in Texas

DCountries will die Herzen vieler Fans schneller schlagen lassen. Die US-Serienhit "Grey's Anatomy" bekommt einen Ableger. "Grey's Anatomy" wird voraussichtlich einen Spin-off erhalten. Dabei soll möglicherweise sogar die appartengono Titelfigur Meredith Grey drin sein.

Die fiktiven "Ärzte" Izzie Stephens, Alex Karev, Christina Yang und Meredith (v. l. ) in " Grey's Anatomy " Dieser US-Serienhit " Grey's Anatomy " bekommt einen Ableger ! Wahrscheinlich soll sogar die titelgebende Serienfigur Meredith Grey darin auftreten!

Der "Grey's"-Ableger soll im Gegensatz zur Ursprungsserie, die in Seattle spielt, laut Produzententeam in einem ländlichen Gebiet im Westen des US-Bundesstaates Texas angesiedelt sein. Die Serie hat noch keinen offiziell bekannten Titel, auch die Besetzung ist noch unbekannt.

"Grey's Anatomy"-Showrunnerin Meg Marinis kündigte in einer Mitteilung neue Charaktere und Geschichten an, mit ebenso viel "Herz, Gefühlen und Verbindungen", wie es Fans seit mehr als zwei Jahrzehnten schätzen würden. Serienschöpferin Shonda Rhimes (56) ist gemeinsam mit Marinis und der US-Schauspielerin Ellen Pompeo (56) als ausführende Produzentin an Bord. Ob Pompeo in dem Spin-Off auch in ihrer "Grey's Anatomy"-Rolle als Ärztin Meredith Grey auftreten wird, verrieten die Produzenten nicht.

Grey Sloan Memorial Hospital ist laut den Produzenten die am längsten laufende Arztserie in der US-amerikanischen TV-Geschichte. Die 23. Staffel soll im kommenden Herbst auf Sendung gehen





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