Die 22. Staffel von Grey's Anatomy startet auf Disney+ und im Fernsehen auf sixx. Hier finden Sie alle wichtigen Veröffentlichungsdaten für Stream und TV sowie Informationen zu den neuen Folgen und Charakterentwicklungen.

Die 22. Staffel der beliebten Arztserie Grey's Anatomy ist sowohl im Stream als auch im Fernsehen angelaufen und bringt für deutsche Fans eine wichtige Änderung mit sich.

Nach dem gewohnten Start in den USA bei ABC im Herbst 2025 begann die Ausstrahlung hierzulande am 6. Mai 2026 auf Disney+ mit der Veröffentlichung der ersten beiden Episoden. Insgesamt umfasst die neue Staffel 18 Folgen. Sollte der reguläre Rhythmus von wöchentlichen Veröffentlichungen beibehalten werden, ist das Staffelfinale für den 26.

August 2026 geplant. Daraus ergeben sich die folgenden voraussichtlichen Stream-Termine bei Disney+: Folge 9 ab dem 24. Juni 2026, Folge 12 ab dem 15. Juli 2026 und Folge 15 ab dem 5.

August 2026. Die Übertragung im deutschen Fernsehen hat sich in dieser Staffel grundlegend geändert. Statt wie gewohnt auf ProSieben laufen die neuen Episoden seit dem 13. Mai 2026 auf sixx.

Die Fernsehausstrahlung erfolgt mit Verzögerung zu den Streaming-Terminen und folgt einem eigenen Schedule. Die kommenden TV-Termine auf sixx sind: Folge 7 am 17. Juni 2026 um 20:15 Uhr, Folge 10 am 8. Juli 2026 um 20:15 Uhr, Folge 13 am 29.

Juli 2026 um 20:15 Uhr, Folge 15 am 12. August 2026 um 20:15 Uhr sowie Folge 17 am 26. August 2026 um 20:15 Uhr. Fans der Serie müssen sich also an einen neuen Sender und einen veränderten Rhythmus zwischen Stream und TV gewöhnen.

Besonders spannend wird die Frage nach dem Überleben einiger Charaktere nach einer dramatischen Krankenhausexplosion im Trailer. Die Zukunft von Dr. Miranda Bailey und Dr. Atticus Lincoln ist ungewiss und hält die Zuschauer in Atem. Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, ist nach ihrem Rückzug aus derdaily-Serie nur noch als Produzentin und gelegentlich als Voiceover zu hören.

Viele langjährige Charaktere wie Dr. Webber, Dr. Hunt, Dr. Altman, Dr. Wilson und Dr. Shepherd sind hingegen wieder mit dabei, wobei der Umfang ihrer Rollen noch offen ist. Die_handlerinnen und Zuschauer dürfen sich auf eine weitere emotionale und fesselnde Staffel freuen, die sowohl vertraute Gesichter als auch neue dramatische Wendungen bietet. Die genauen Inhalte der Folgen bleiben bis zur deutschen Veröffentlichung unter Verschluss, um den Spannungsbogen nicht zu gefährden





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