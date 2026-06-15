Grey's Anatomy Staffel 22: Drama nach Krankenhausexplosion - Wer überlebt?

Die 22. Staffel von Grey's Anatomy startet mit einer Katastrophe: Eine Explosion im Grey Sloan Memorial Hospital bedroht das Leben mehrerer Charaktere. Deutsche Fans können seit Mai 2026 auf Joyn streamen, die TV-Ausstrahlung auf sixx folgt mit Verzögerung. Bekannte Gesichter wie Meredith Grey (Voiceover), Dr. Webber und Dr. Hunt sind zurück, doch das Schicksal von Miranda Bailey und Atticus Lincoln ist ungewiss. Alle Infos zu Start, Handlung und Sendeterminen.

Fans können sich auf dramatischen Nachschub freuen: Grey's Anatomy geht mit der 22. Staffel weiter, auch wenn derzeit eine Pause im Stream und TV eingelegt wird.

In den USA startete die neue Staffel bereits im Herbst 2025, während deutsche Zuschauer seit dem 6. Mai 2026 auf Joyn mit den ersten beiden Folgen einsteigen können. Die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen auf sixx folgt mit einer gewissen Verzögerung; laut aktueller Sendevorschau wird die siebte Folge voraussichtlich am 22. Juli 2026 zu sehen sein, nachdem davor am 17.

Juni 2026 eine Episode von 9-1-1: Lone Star gezeigt wird. Dieses Muster einer mehrwöchigen Pause nach den ersten Folgen, bekannt als Herbstpause, scheint auch für die Deutschlandpremiere zu gelten. Die Staffel beginnt direkt mit einer verheerenden Katastrophe: einer Krankenhausexplosion, die das Leben mehrerer Charaktere bedroht. Der offizielle Trailer stellt die Frage Who Will Survive, also Wer wird überleben, und lässt特に die Zukunft von Dr. Miranda Bailey und Atticus Lincoln (Chris Carmack) ungewiss, nachdem beide nach der Explosion verschwunden sind.

Fans diskutieren lebhaft, wer den Folgen des Unglücks zum Opfer fallen könnte. Neben diesen dramatischen Entwicklungen kehren viele bekannte Gesichter zurück, darunter James Pickens Jr. als Dr. Webber, Kevin McKidd als Dr. Hunt, Kim Raver als Dr. Altman, Camilla Luddington als Dr. Wilson und Caterina Scorsone als Dr. Shepherd. Ellen Pompeo, die Meredith Grey verkörpert, tritt nach Staffel 19 zwar seltener vor die Kamera, bleibt aber als Produzentin und Erzählerin der Serie erhalten.

Das Ausmaß ihrer Auftritte in Staffel 22 ist noch nicht genau bekannt, doch ihre Stimme wird weiterhin die ikonischen Voiceovers liefern. Währenddessen müssen sich deutsche Fans an eine neue Sendeheimat gewöhnen: Statt wie bisher auf anderen Kanälen laufen die neuen Folgen nun auf Joyn und sixx. Die genauen Sendetermine im TV können variieren, jedoch ist davon auszugehen, dass jede neue Episode etwa eine Woche nach dem Streaming-Start auf sixx ausgestrahlt wird.

Die Spannung bleibt hoch, da die Explosion nicht nur physische, sondern auch emotionale Folgen für das Grey Sloan Memorial Hospital haben wird. Die Serie, die seit 2005 läuft, hat immer wieder bewiesen, dass sie main Characters überraschend oder dauerhaft verabschieden kann, was die aktuelle Unsicherheit um Baileys und Lincolns Schicksal zusätzlich anheizt. Für treue Zuschauer ist es wichtig zu beachten, dass die Handlung der 22. Staffel bereits in den USA fortgeschritten ist, sodass Spoiler im Internet kursieren.

Wer also die Deutschlandpremiere ungespoilert erleben möchte, sollte vorsichtig sein. Insgesamt verspricht die neue Staffel wieder eine Mischung aus medizinischen Dramen, persönlichen Konflikten und überraschenden Wendungen, die Grey's Anatomy seit Jahren auszeichnet. Die Kombination aus altbekannten Charakteren und neuen Herausforderungen dürfte sowohl Langzeitfans als auch Neueinsteiger ansprechen.

Die genauen Pläne für die weitere Entwicklung der Serie nach der Katastrophe sind noch nicht öffentlich, doch Gerüchte deuten darauf hin, dass die Autoren auch in Zukunft keine Angst davor haben, schwierige Entscheidungen zu treffen. Bis zur vollständigen Ausstrahlung in Deutschland bleibt abzuwarten, ob und wie sich die Serie von den Ereignissen der Explosion erholen wird und welche Figuren letztendlich überleben werden





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