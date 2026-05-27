Grey's Anatomy Staffel 22: Wann kommt Folge 6 auf Disney+ und die nächste Episode im TV?

Die Fans von Grey's Anatomy können sich auf dramatische Wendungen in der neuen Staffel 22 freuen. Die Serie ist seit 6. Mai 2026 im Stream und TV verfügbar. Die erste Folge wurde am 6. Mai 2026 auf Disney+ veröffentlicht, während die neue Episode im TV am 13. Mai 2026 auf ProSieben startete.

Die Fans von Grey's Anatomy können sich auf dramatische Wendungen in der neuen Staffel 22 freuen. Die Serie ist seit 6. Mai 2026 im Stream und TV verfügbar.

Die erste Folge wurde am 6. Mai 2026 auf Disney+ veröffentlicht, während die neue Episode im TV am 13. Mai 2026 auf ProSieben startete. Die Sendetermine für die neuen Folgen sind wie folgt: Folge 6 wird am 10.

Juni 2026 um 20:15 Uhr auf sixx ausgestrahlt, Folge 8 startet am 17. Juni 2026 auf Disney+, Folge 11 folgt am 8. Juli 2026 auf Disney+ und Folge 14 wird am 29. Juli 2026 auf Disney+ veröffentlicht.

Die Serie wird in der neuen Staffel 22 auf insgesamt 18 Episoden kommen. Die Zukunft von Dr. Miranda Bailey und Atticus Lincoln hält die Fans in Atem, nachdem sie bei einer Krankenhausexplosion spurlos verschwunden sind. Der Trailer verspricht dramatische Szenen und die Frage nach der Überlebenschance der Charaktere wird beantwortet. Ellen Pompeo bleibt als Produzentin an der Serie beteiligt und liefert das ikonische Voiceover.

Die Rollen der genannten Namen werden in der neuen Staffel 22 weitergeführt





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