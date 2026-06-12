Grey's Anatomy Staffel 22: Wann kommt Folge 7 im TV und auf Disney+?

Die 22. Staffel von Grey's Anatomy läuft in Deutschland auf sixx und Disney+. Aufgrund einer Verzögerung ist Folge 7 noch nicht verfügbar. Alle Infos zu den Startterminen, der Handlung und den überlebenden Charakteren nach der Krankenhausexplosion.

Die neue Staffel von Grey's Anatomy ist endlich da und Fans warten gespannt auf die Fortsetzung der beliebten Arztserie. In den USA startete die 22.

Staffel bereits im Herbst 2025 bei ABC, während deutsche Zuschauer seit Mitte Mai 2026 die neuen Folgen streamen können. Allerdings gibt es eine wichtige Änderung: statt bei ProSieben laufen die Episoden nun auf dem Sender sixx im Fernsehen. Die Streamingplattform Disney+ zeigt die Staffel parallel, jedoch mit einer gewissen Verzögerung. Aktuell ist Folge 7 noch nicht verfügbar, was bei den Fans für Fragen sorgt.

Ein Blick auf die Sendepläne verrät, dass auch in der kommenden Woche zunächst eine Wiederholung von 9-1-1: Lone Star auf sixx läuft, bevor es mit Grey's Anatomy weitergeht. Ob und wann genau Episode 7 im deutschen Fernsehen und auf Disney+ erscheint, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Verzögerung könnte mit der traditionellen Herbstpause in den USA zusammenhängen, die etwa acht Wochen dauert und sich auf die internationalen Ausstrahlungstermine auswirken könnte.

Die Handlung der neuen Staffel beginnt mit einer verheerenden Katastrophe: einer Explosion im Grey Sloan Memorial Hospital. Der offizielle Trailer deutet an, dass mehrere Leben in Gefahr sind und die Frage "Who Will Survive?

" im Raum steht. Besonders drängend ist das Schicksal von Dr. Miranda Bailey, die seit der ersten Staffel dabei ist, sowie von Atticus Lincoln. Nach der Explosion fehlt von beiden Charakteren zunächst jede Spur, was unter den Fans für rege Diskussionen und Spekulationen sorgt. Die Dramatik wird dadurch verstärkt, dass die Serie eines ihrer bekanntesten Gesichter, Meredith Grey, nur noch gelegentlich zu sehen sein wird, da Ellen Pompeo ihre Rolle als Hauptdarstellerin nach Staffel 19 reduziert hat.

Allerdings bleibt sie der Serie als Produzentin erhalten und liefert weiterhin das ikonische Voiceover. Trotz der Reduzierung von Ellen Pompeo kehren viele weitere beliebte Darsteller zurück, darunter James Pickens Jr. als Dr. Webber, Kevin McKidd als Dr. Hunt, Kim Raver als Dr. Altman, Camilla Luddington als Dr. Wilson und Caterina Scorsone als Dr. Shepherd. Die genaue Ausdehnung ihrer Rollen in dieser Staffel ist noch nicht bekannt.

Für deutsche Fans ist die neue Heimat im linearen Fernsehen bei sixx und im Streaming bei Disney+ relevant. Die Episoden sind auf Disney+ verfügbar, allerdings nicht dauerhaft, sondern für eine begrenzte Zeit. Auf Joyn hingegen ist die neuesteEpisode ebenfalls noch nicht zu finden, was die Wartezeit weiter verlängert. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Staffel 22 entwickelt und welche Charaktere die Explosion überleben werden.

Die Mischung aus altbekannten Gesichtern, neuen dramaturgischen Wendungen und der Verunsicherung durch den Sendetermin hält die Fanbase in Atem





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