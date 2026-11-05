Grey's Anatomy Staffel 23: Abschied von Stars, neuer Dr. Norton und Ausstrahlungstermine

Staffel 23 von Grey's Anatomy startet in den USA am 15. Oktober 2026. Zwei Hauptdarsteller verlassen die Serie, doch neue Schauspieler wie James Wolk kommen dazu. Hier gibt es alle Details.

Die medizinische Dramaserie Grey's Anatomy setzt ihren Rekord als langlebigste Serie ihres Genres fort. Während das Finale der 22. Staffel in Deutschland aktuell gezeigt wird, bereitet sich der US-Sender ABC bereits auf den Start der 23. Staffel vor. Fans können auf eine Fortsetzung des erfolgreichen Franchise hoffen, müssen jedoch gleichzeitig Abschied von zwei langjährigen Sternen nehmen. Die Premiere der neuen Folgen erfolgte in den Vereinigten Staaten bereits am 15. Oktober 2026 im Herbst.

Terminplan für Deutschland und Stream

Die Ausstrahlung der 23. Staffel in Deutschland erfolgt mit der gewohnten zeitlichen Verzögerung zur US-Premiere. Zuschauer können die Episoden auf der Streaming-Plattform Disney+ verfolgen. Zusätzlich wird die Serie im Fernsehen auf dem Sender Sixx ausgestrahlt. Sixx übernahm diese Rolle kürzlich als neuer Sendeheimat von ProSieben. Der genaue Datum für den deutschen Start steht noch nicht fest, eine Ausstrahlung ist für den Spätherbst 2026 oder Winter 2026/2027 wahrscheinlich.

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Weniger Episoden und sinkende Quoten

Insgesamt werden für die kommende Spielzeit 13 Episoden produziert. Diese Anzahl ist geringer als in früheren Staffeln gewohnt. Gründe dafür sind sinkende Einschaltquoten und ein strengerer Sparkurs des Senders ABC. Die Serie verlor ihren festen Platz im Primetime-Programm und wurde in das Spätprogramm verlegt. Bereits die vorangegangene 22. Staffel fiel kürzer aus als bisher üblich. Dennoch bleibt die Show eine der wertvollsten Produktionen im Programm des Senders.

Cast-Wechsel und neue Charaktere

Zwei unbekannte Langzeitstars werden die Serie verlassen. Ellen Pompeo kehrt jedoch als Meredith Grey in einer kleineren Rolle zurück. Sie schlüpft erneut in ihre ikonische Hauptfigur. Auch andere etablierte Darsteller wie Chandra Wilson, James Pickens Jr., Camilla Luddington, Caterina Scorsone und Chris Carmack sind für Rückkehren vorgesehen. Ein neuer Schauspieler ist James Wolk. Er spielt Dr. Seth Norton, einen Chirurgen und Besitzer eines privaten medizinischen Zentrums.

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Handlung nach Brückeneinsturz und Finale

Die Handlung greift die direkten Folgen des ereignisreichen Finales der 22. Staffel auf. Dort diente ein verheerender Brückeneinsturz als Katalysator für verschiedene Wendungen im Krankenhausalltag. Die Charaktere Owen Hunt und Teddy Altman wagen nach den dramatischen Erlebnissen einen Neuanfang außerhalb von Seattle. Dadurch verliert das Grey Sloan Memorial Hospital zwei seiner erfahrensten Führungskräfte in der Chirurgie.

Die Lücke, die durch den Weggang entsteht, könnte durch den neu eingeführten Dr. Seth Norton gefüllt werden. Seine genaue Verbindung zu den bekannten Figuren bleibt zunächst offen. Zusätzlich muss die Serie aufzeigen, wie Dr. Nicholas Burke auf Merediths Heiratsantrag reagiert. Die Zukunft der Beziehung zwischen Boston und Seattle wird eine zentrale Rolle spielen. Ob die 23. Staffel die letzte sein wird, hängt vom Erfolg der neuen Folgen ab.