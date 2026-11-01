Grießnockerlaffäre: Franz Eberhofer unter Mordverdacht im SWR

Franz Eberhofer landet im Gefängnis, nachdem Polizeidirektor Barschel ermordet wurde. Die Krimikomödie Grießnockerlaffäre strahlt der SWR aus.

Am kommenden Sonntagabend strahlt der Südwestrundfunk, kurz SWR, den vierten Teil der erfolgreichen Filmreihe um den phlegmatischen Dorfsheriff Franz Eberhofer aus. Der Spielfilm trägt den Titel " Grießnockerlaffäre" und basiert auf einem Roman der Autorin Rita Falk. Die Produktion entstand in dem fiktiven Ort Niederkaltenkirchen, der im südlichen Bayern spielt. Nach der Erstausstrahlung steht der Film für Zuschauer kostenlos in der Mediathek der ARD zum Streamen bereit.

Franz Eberhofer unter Mordverdacht

Die Handlung knüpft an die charakteristischen Merkmale der Reihe an, mischt schwarzhumorige Elemente mit spannenden Kriminalfällen. Im Mittelpunkt steht Franz Eberhofer, der nach einer übermäßigen Weißbierparty an der Hochzeit eines Kollegen teilnimmt. Dabei nimmt er deutlich mehr Alkohol zu sich als gewöhnlich, was zu einem schwarzen Loch im Gedächtnis führt. Nach dem Rausch findet er sich in einer brenzligen Situation wieder, die ihn direkt ins Visier der Ermittlungen rückt.

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Ermordeter Polizeidirektor Barschel

Ein schwerwiegender Vorfall verschärft die Lage für den Protagonisten erheblich. Der bekannte Polizeidirektor Barschel wird tot aufgefunden und wurde mit einem Messer erstochen. Besonders problematisch ist, dass die Mordwaffe aus dem Besitz von Franz Eberhofer stammt. Da Eberhofer gegenüber Barschel bekanntermaßen keine Sympathien hegte, liegt der Verdacht auf ihn sofort nahe. Die Umstände führen dazu, dass das Sonderkommando SEK den Hof der Großmutter stürmt.

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Schuld oder Sühne im Gefängnis

Ohne sich an die entscheidenden Stunden erinnern zu können, wird Franz Eberhofer festgenommen. Er landet daraufhin in einer Gefängniszelle, während er seine Unschuld beteuert. Die Erinnerungslücke verhindert jedoch eine sofortige Klarstellung der Tatsachen. In dieser verzweifelten Lage greift sein alter Schulfreund und Spezialist Rudi ein. Er setzt alles daran, die Unschuld seines Freundes zu beweisen und die wahren Umstände des Mordes aufzuklären.

Kritik und Hintergrund zur Serie

Die vierte Verfilmung sticht durch ihren Spannungsbogen hervor, der den neueren Produktionen der Reihe oft fehlt. Kritiker und Zuschauer loben die typisch schrullige und überdrehte Atmosphäre, die für die Werke von Rita Falk charakteristisch ist. Der Film bietet neben dem obligatorischen Unfug eine durchweg spannende Geschichte. Für Fans der Reihe und Liebhaber des bayerischen Settings ist diese Produktion ein absolutes Highlight.