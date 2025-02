Griechenland kauft 125 Elektrobusse für Athen

Das griechische Verkehrsministerium hat eine Ausschreibung für 125 Elektrobusse veröffentlicht, die in Athen eingesetzt werden sollen. Das Projekt wird mit 88,3 Millionen Euro aus dem Recovery and Resilience Fund finanziert und soll im Sommer 2026 abgeschlossen sein. Die Busse werden in das laufende Programm zur Anschaffung von 950 neuen Bussen mit umweltfreundlicher Technologie bis 2025 aufgenommen.

Das griechische Ministerium für Infrastruktur und Verkehr hat eine internationale Ausschreibung für den Kauf von 125 neuen Elektrobuss en veröffentlicht, die in der Hauptstadt Athen eingesetzt werden sollen. Der Schritt folgte auf eine Änderung des Programms für Elektrofahrzeuge für den öffentlichen Nahverkehr im Rahmen des Recovery and Resilience Fund und wurde gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Finanzministerium veröffentlicht.

Der stellvertretende Finanzminister Nikos Papathanassis unterzeichnete eine Entscheidung, mit der EU-Gelder in Höhe von 88,3 Millionen Euro für das Projekt bereitgestellt werden, das im Sommer 2026 abgeschlossen sein soll. Die 125 Busse, es soll sich komplett um Busse von 12 Metern Länge handeln, werden in das laufende Programm zur Anschaffung von 950 neuen Bussen mit umweltfreundlicher Technologie bis 2025 aufgenommen. Ursprünglich war die Anschaffung von 950 neuen Bussen mit umweltfreundlicher Technologie bis 2025 geplant.Minister Christos Staikouras erklärte: „Die Ankündigung dieser neuen Ausschreibung zeigt das Engagement der Regierung für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Dieses Projekt treibt nicht nur die vollständige Modernisierung der Flotte voran, sondern bietet auch verbesserte Dienstleistungen für die Fahrgäste, verbessert die Zugänglichkeit und verringert den ökologischen Fußabdruck.“ Der stellvertretende Finanzminister Nikos Papathanasis ergänzte: „Die Erneuerung der Flotte mit neuen, umweltfreundlichen Bussen ist ein Beispiel für die Ausrichtung der europäischen Mittel auf den öffentlichen Nutzen. Die gesicherten Mittel und die Wirtschaftsstrategie der Regierung bringen allen Bürgern einen Nutzen.





