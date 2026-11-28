Im Hafen von Brinsidi wurde eine große Kiwi-Lieferung zurückgewiesen. Die Ware kam ohne erforderliche Herkunftsnachweise an.

gestoppt. Die Früchte befanden sich in zwei Kühlaufliegern und waren für den italienischen Markt bestimmt. Sie wurden bei gemeinsamen Kontrollen von Zollbehörde, Finanzpolizei und Gesundheitsamt entdeckt.

Für die Kiwis fehlten die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zur Rückverfolgbarkeit, wie es in einer der italienischen Zollbehörde heißt. Ein Verstoß gegen diese EU-Verordnung kann mit einer Geldstrafe zwischen 6000 und 48.000 Euro geahndet werden. Getty/ Antonio Busiello Zum Schutz der Verbraucher wurde die gesamte Lieferung beschlagnahmt und zurückgewiesen, sodass sie nicht in Italien verkauft werden konnte. Die Behörden ermitteln nun weiter, um die Vertriebskette der Ware nachzuvollziehen.

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Rückverfolgbarkeit handelt es sich um die Möglichkeit, ein Produkt oder eine Charge über alle Stufen der Erzeugung, Verarbeitung und des Vertriebs hinweg zu verfolgen. Dabei wird zu jedem Zeitpunkt dokumentiert, woher eine Ware stammt und wohin sie geliefert wurde. Dieses System stellt sicher, dass Unternehmen Informationen wie Lieferanten, Chargennummern, Mengen und Abnehmer bereithalten, um bei Bedarf den gesamten Lebensweg eines Artikels lückenlos nachvollziehen zu können.