Griechische Polizei verhaftet mutmaßliches Hamas‑Mitglied auf Kreta - Vorbereitung von Terroranschlägen untersucht

Ein 37‑jähriger palästinensischer Mann wurde auf Kreta festgenommen. Die Ermittlungen werfen ihm Hamas‑Verbindungen und die Planung von Anschlägen, u.a. auf ein israelisches Kreuzfahrtschiff, vor.

Die griechische Polizei hat auf der Urlaubsinselfraktion Kreta einen 37-jährigen palästinensischen Mann inhaftiert, dem in den Ermittlungen Verbindungen zur islamistischen Gruppe Hamas sowie die Planung terroristischer Anschläge zur Last gelegt werden.

Laut Angaben der Behörden soll der Beschuldigte von der Hamas ausgebildet worden sein und im Zuge seiner Aktivitäten mehrere potenzielle Ziele ins Visier genommen haben. Experten gehen davon aus, dass er in den vergangenen Monaten ein Netzwerk aus Unterstützern aufgebaut und Material für Sprengstoff beschafft hat. Die Festnahme erfolgte in der Stadt Agios Nikolaos, wo der Verdächtige nach Angaben der Tageszeitung Naftemporiki im Hotelgewerbe tätig war.

Dabei wurde er bereits vor etwa einem Jahr aus dem Gazastreifen nach Griechenland eingereist und erhielt dort Asyl. Die Behörden vermuten, dass er enge Kontakte zu zwei weiteren Palästinensern unterhält, die erst kürzlich auf Zypern festgenommen wurden, was auf ein grenzüberschreitendes Netzwerk hindeutet. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden mehrere technische Geräte sichergestellt, darunter Mobiltelefone, ein Laptop, verschiedene Datenträger und Bankkarten.

Zudem fanden die Ermittler in einer Wohnung im athener Stadtteil Patissia ein improvisiertes Labor, das mit Dosiergeräten, chemischen Reagenzien und Präzisionswaagen ausgestattet war. Diese Ausrüstung deutet darauf hin, dass der Verdächtige bereits Vorbereitungen für die Herstellung von Sprengstoffen getroffen hatte. Nach Aussagen von CNN Greece gestand er während seiner Vernehmung, Mitglied der Hamas zu sein und Material für die Anfertigung von Sprengsätzen erworben zu haben.

Er behauptete zudem, bereits vor Jahren in Indonesien einer militärischen Ausbildung unterzogen worden zu sein, was das Bild eines international vernetzten Terrornetzwerks verstärkt. Die griechischen Sicherheitsbehörden prüfen derzeit, ob ein israelisches Kreuzfahrtschiff, das am Dienstag auf Kreta anlegen soll, als Ziel des geplanten Anschlags in Betracht gekommen ist. Zwar deuten vorläufige Analysen darauf hin, dass die Vorbereitungen noch nicht vollständig abgeschlossen waren, doch die Möglichkeit eines Angriffs wird nicht ausgeschlossen.

Weiterhin besteht der Verdacht, dass das eigentliche Angriffsziel außerhalb Griechenlands liegen könnte, möglicherweise in einem anderen europäischen Land. Der 37‑jährige Beschuldigte wird in Kürze einem Staatsanwalt vorgeführt, während die Ermittler weiterhin nach eventuellen Mitverschwörern suchen. Die Festnahme löst in Griechenland und in der europäischen Sicherheitsgemeinschaft Alarm aus und verdeutlicht die Notwendigkeit einer intensiveren Zusammenarbeit bei der Bekämpfung transnationaler Terrornetzwerke





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