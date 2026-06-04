Griechischer Joghurt: Ein Klassiker mit gesundheitlichen Vorteilen

Griechischer Joghurt ist ein beliebter Frühstücksklassiker, aber wie gesund ist er wirklich? Dieser Artikel untersucht die Unterschiede zwischen griechischem und herkömmlichem Joghurt und gibt Tipps für eine gesunde Ernährung.

Griechischer Joghurt gilt als Favorit vieler Ernährungsmediziner . Er unterscheidet sich von normalem Joghurt durch ein spezielles Verfahren, das überschüssige Flüssigkeit entfernt. Das Ergebnis: dick, cremig und eiweißreich. 100 g liefern rund 150 Kalorien und etwa 7–10 g Protein.

Herkömmlicher Joghurt kommt oft nicht einmal auf 5 g, hat dafür aber auch nur rund 70 Kalorien. Normaler Joghurt enthält auch meist mehr. 100 g kommen auf ca. 4–6 g natürlichen Zucker, griechischer auf 3–4 g. Und: herkömmlicher Joghurt hat mehr Kalzium – etwa 36 Prozent des empfohlenen Tageswertes, griechischer rund 26 Prozent. Denn: Kalzium ist hauptsächlich in der Molke enthalten, die beim Abseihen entfernt wird.hergestellter Joghurt darf „griechischer Joghurt“ heißen.

Produkte aus anderen Ländern tragen den Zusatz „nach griechischer Art“ und unterscheiden sich oft deutlich im Milchanteil und in den Nährwerten. Sie enthalten deutlich weniger Eiweiß – nur 2,5 bis 4 Gramm pro 100 Gramm. Der Fettgehalt schwankt zwischen 0,2 und 10 Prozent, je nachdem, wie viel Rahm für die Cremigkeit zugefügt wird. Bei fertigen Fruchtvarianten raten Experten zur Vorsicht.

Die britische Ernährungsberaterin Dr. Kristin Struble erklärt gegenüber der „Daily Mail“: „Ich empfehle immer,zu kaufen und selbst Zutaten hinzuzufügen, weil aromatisierte Varianten zu viel Zucker enthalten.

“ Auch „zuckerfreie“ Produkte sieht sie kritisch: „SelbstViele Hersteller werben inzwischen mit „zusätzlichen Probiotika“. Doch Struble stellt klar: „Naturbelassener griechischer Joghurt enthält bereits viele lebende aktive Kulturen, die die Verdauung unterstützen und diefördern.

“ Auch beim Extra-Protein durch Molken- oder Caseinpulver lohnt der Blick aufs Etikett. Manche Produkte stecken voller Verdickungsmittel oder künstlicher Farbstoffe. Und gerade Verdickungsmittel werden mit einer Schwächung der Darmbarriere und Entzündungen in Verbindung gebracht. Gefrorener Joghurt als Eis-Alternative hat meist weniger Fett und Kalorien als normale Eiscreme, aber viele Sorten enthalten genauso viel Zucker.

Und: "Interessanterweise kann man auch selbst Joghurt machen, indem man Milch mit einem Teelöffel Hefe, Zucker und Zitronensaft verrührt und es bei 37 Grad Celsius stehen lässt.





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