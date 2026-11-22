Steffen Henssler wird in der Herbststaffel von „Grill den Henssler“ 2026 erneut herausgefordert. Welche prominenten Gäste dabei sind, erfahren Sie hier.

Steffen Henssler wird in der Herbststaffel von „Grill den Henssler“ 2026 erneut herausgefordert. Welche prominenten Gäste dabei sind, erfahren Sie hier. Zum Ende des Jahres läuft eine neue Staffel von „Grill den Henssler“ im Fernsehen und im Stream.

Hier erfahren Sie, welche Kandidatinnen und Kandidaten den Profikoch herausfordern. Zum Ende des Jahres läuft eine neue Staffel von „Grill den Henssler“ im Fernsehen und im Stream. Hier erfahren Sie, welche Kandidatinnen und Kandidaten den Profikoch herausfordern. Im Herbst und Winter 2026 wird Steffen Hensslers Kochtalent erneut auf die Probe gestellt, und zwar in einer neuen Staffel von „Grill den Henssler“.

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In vier neuen Ausgaben der Sendung fordern ihn nämlich verschiedene prominente Gäste in Kochduellen heraus, bei denen dann eine Jury entscheidet, welches der gekochten Gerichte besser ist. Wie dieverraten, laufen die Folgen der Herbststaffel in diesem Jahr zwischen dem 15. November und dem 6. Dezember 2026 über die Bildschirme.

Die Welche prominenten Gäste sind in den jeweiligen Ausgaben dabei? Von welchen Coaches werden sie dabei unterstützt und wann laufen die einzelnen Ausgaben? Die Antworten darauf haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt. Ehrlich Brothers:Bei der zweiten Ausgabe von „Grill den Henssler“ handelt es sich um ein sogenanntes „Coach-Spezial“, bei dem eine Profiköchin und zwei Profiköche ihren Kollegen Steffen Henssler herausfordern:Passend zum Datum trägt die vierte und damit letzte Folge der Herbststaffel den Titel „Nikolaus-Spezial.

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Zu sehen sind dabei folgende prominente Gäste:Er ist Schauspieler und steht unter anderem für den Dresdner Tatort vor der Kamera. Mit Ausnahme von Folge 2 der neuen Staffel „Grill den Henssler“, dem Coach-Spezial, steht in den restlichen drei Ausgaben jeweils ein Coach den Kandidatinnen und Kandidaten zur Seite. Das sind die Coaches der Herbststaffel im Überblick:angeht, gibt es keine großen Überraschungen.

So bewertet auch in der Herbststaffel das Trio, bestehend aus Alexander Herrmann, Joachim Llambi und Jana Ina Zarrella, wieder die Gerichte von Steffen Henssler sowie die Gerichte der Kandidatinnen und Kandidaten.