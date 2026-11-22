„Grill den Henssler“ läuft 2026 mit einer Herbst-Edition. Alle Informationen zur TV-Ausstrahlung, zum Livestream und zu Wiederholungen finden Sie hier.

„Grill den Henssler“ läuft 2026 mit einer Herbst-Edition. Alle Informationen zur TV-Ausstrahlung, zum Livestream und zu Wiederholungen finden Sie hier. Mit der Herbststaffel läuft „Grill den Henssler“ 2026 bei VOX zurück.

Alle Informationen zur Ausstrahlung im Fernsehen, zum Livestream und zu den Wiederholungen gibt es hier im Überblick. Mit der Herbststaffel läuft „Grill den Henssler“ 2026 bei VOX zurück. Alle Informationen zur Ausstrahlung im Fernsehen, zum Livestream und zu den Wiederholungen gibt es hier im Überblick.. Dabei stellt sich Starkoch Steffen Henssler erneut prominenten Herausforderinnen und Herausforderern, die in mehreren Kochrunden ihr Können am Herd unter Beweis stellen.

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Eine Jury bewertet die zubereiteten Gerichte nach Geschmack, Präsentation und Kreativität, ohne zu wissen, wer welches Gericht gekocht hat.und Stream übertragen? Gibt es Möglichkeiten, die Folgen zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen? Und was erwartet das Publikum in der Herbststaffel 2026? Hier gibt es die wichtigsten Informationen im Überblick.vier neue Ausgaben von „Grill den Henssler“.

Die Folgen laufen jeweils sonntags um 20.15 Uhr im Fernsehen. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Sendungen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung beibereitgestellt und sind dort flexibel auch im Nachgang abrufbar. Für die Nutzung stehen verschiedene Abonnements zur Auswahl: Das Basic-Modell kostet 5,99 Euro monatlich, Premium ist ab 9,99 Euro erhältlich. Für ein werbefreies Streaming-Angebot werden 12,99 Euro pro Monat fällig .zurück.

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Moderatorin Laura Wontorra begleitet erneut die kulinarischen Wettkämpfe, bei denen Starkoch Steffen Henssler prominenten Gästen am Herd gegenübersteht. Die Herbststaffel bietet dabei abwechslungsreiche Themenabende: Neben einem Duell mit erfahrenen Profiköchen stehen ein italienisches Koch-Special und eine vorweihnachtliche Ausgabe auf dem Programm. In der Auftaktfolge stellen sich Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, die Ehrlich Brothers und Comedian Chris Tall dem Kochduell mit Steffen Henssler. Als Unterstützung steht ihnen Johann Lafer zur Seite.

Für Unterhaltung ist von Beginn an gesorgt: Während Chris Tall bei der Bewertung seines Desserts mit der Jury aneinandergerät, setzen die Ehrlich Brothers auf spektakuläre Showeinlagen. Eine große Popcorn-Maschine sorgt für ordentlich Wirbel, und auch ein ungewöhnlicher Trick mit der Pfanne bringt zusätzliche Spannung in die Küche. In der zweiten Ausgabe steht das Coach-Special auf dem Programm. Ali Güngörmüş, Alexander Wulf und Elif Oskan verlassen ihre gewohnte Rolle als Küchenberater und treten selbst gegen Henssler an.

Neben anspruchsvollen Gerichten dürfte es auch den einen oder anderen verbalen Schlagabtausch geben. Denn der Gastgeber ist bekannt dafür, sich mit einem lockeren Spruch nicht zurückzuhalten. Beim Italien-Special dreht sich alles um die Küche des Mittelmeerlandes. Massimo Sinató, Graciela Cucchiara und Natascha Ochsenknecht wollen gemeinsam mit Koch-Coach Marcello Fabbri den Hamburger Spitzenkoch besiegen.

Dabei treffen italienische Spezialitäten auf einen spannenden Wettstreit am Herd. Die letzte Folge steht ganz im Zeichen des Nikolaustags und läutet die vorweihnachtliche Zeit ein. Musikerin Deine Cousine sowie die Schauspieler Ralf Moeller und Martin Brambach nehmen mit Unterstützung von Björn Freitag die Herausforderung an. Ob sie Steffen Henssler schlagen können und am Ende mehr Punkte als erwartet mit nach Hause nehmen?bewertet.

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Jana Ina Zarrella, Joachim Llambi und Alexander Herrmann entscheiden über die Qualität der Kreationen und damit auch über den Ausgang der Kochduelle.