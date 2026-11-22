Die 22. Staffel von Grill den Henssler startet im Herbst 2026 bei Vox und RTL+ mit vier Folgen. Steffen Henssler trifft in Koch-Duellen auf Promis wie Jasna Fritzi Bauer, Chris Tall und die Ehrlich Brothers. Der Artikel fasst die Ergebnisse der vier Ausgaben zusammen, darunter den Verlauf des ersten Aufeinandertreffens, bei dem die Promis die Impro-Runde mit 22 zu 19 Punkten gewannen.

Die Kochshow „Grill den Henssler“ läuft im Herbst 2026 in der 22. Staffel bei Vox und auf RTL+. Wer die Gewinner der vier Folgen sind, erfahren Sie hier.

Die Kochshow „Grill den Henssler“ läuft im Herbst 2026 in der 22. Staffel bei Vox und auf RTL+. Wer die Gewinner der vier Folgen sind, erfahren Sie hier. Die Kochshow „Grill den Henssler“ läuft im Herbst 2026 in der 22.

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Staffel bei Vox und auf RTL+. Wer die Gewinner der vier Folgen sind, erfahren Sie hier. Die Kochshow „Grill den Henssler“ schickt den TV-Koch im Herbst 2026 bereits in der 22. Staffel in Koch-Duelle gegen verschiedene Promis.

Während die Gäste als Team antreten, muss sich Steffen Henssler alleine behaupten. In mehreren Durchgängen kochen der TV-Koch und jeweils einer der anwesenden Gäste Gerichte gegeneinander. Diese werden von derIm Herbst 2026 laufen insgesamt vier Folgen von „Grill den Henssler“ in Staffel 22. Ob sich Steffen Henssler in diesen Ausgaben durchsetzen kann oder ob die Kreationen der Promis besser bei der Jury ankommen, erfahren Sie nach jeder der Shows hier.

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In den Folgen von „Grill den Henssler“ tritt Steffen Henssler gegen wechselnde Gäste an. Welche Promis in den einzelnen Sendungen der 22. Staffel angetreten sind und ob sie sich durchsetzen konnten oder der Gastgeber die Shows siegreich verließ, sehen Sie nach jeder Folge hier:In der ersten Folge der Herbst-Ausgabe von „Grill den Henssler“ trat der TV-Koch gegen Jasna Fritzi Bauer, Chris Tall und die Ehrlich Brothers an.

In der ersten Runde, dem „Impro-Gang“, mussten drei Zutaten zubereitet werden, von denen Steffen Henssler erst in der Show erfuhr. Die Promis hingegen kannten sie bereits vorher. In Folge 1 waren es Feta, ein Apfel und ein Schweinefilet. Besser lief es in dieser Runde für die Promis.

Nach dem ersten Durchgang lag Steffen Henssler nämlich zurück, und zwar mit 19 zu 22 Punkten. In der ersten „Küchen-Competition“ hatten die Promis und der TV-Koch dann fünf Lebensmittel verdeckt in einer Box vor sich. Zu jedem Lebensmittel gab es ein Gegenstück, das an derselben Position aufgestellt werden musste, wie das verdeckte Exemplar. Nach jedem Zug wurde bekanntgeben, wie viele Lebensmittel richtig lagen.

Die Promis benötigten weniger Züge, bis alle Lebensmittel richtig verteilt waren, gewannen das Minispiel somit und erhielten drei Punkte. Nach der „Küchen-Competition“ stand es daher 19:25. Als nächstes stand die Vorspeise an. Das Schweizer Rösti gelang Steffen Henssler besser, der mit insgesamt 38:35 Punkten die Führung übernahm.

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Nach dem anschließenden Minispiel, einem Darts-Spiel mit Stäbchen, konnten die Promis auf 38:38 ausgleichen. Auch nach der Hauptspeise, einer Hecht-, Kartoffel-, Gemüse-Pakora, stand es unentschieden, 55:55. Im nächsten Minispiel bekam jeder Kandidat zwei an den Öffnungen aneinandergeklebte Plastikflaschen. In einer befanden sich Kaugummikugeln, die durch Schütteln in die jeweils andere Flasche befördert werden mussten.

Das gelang Steffen Henssler schneller, er erhielt die drei Zusatzpunkte . Für die Nachspeise musste dann ein Biskuit mit Blaubeeren und weißer Schokolade angerichtet werden. Die Form musste außerdem eine Golflandschaft ergeben. Bei der Jury kamen allerdings beide Kreationen nicht besonders gut an, Steffen Henssler gewann diese Runde mit 8:5.

Im Gesamtergebnis bedeutete das, dass Steffen Henssler Folge 1 am 15.11.26 mit 66 zu 60 Punkten gewinnen konnte.laufen die Sendungen der Kochshow dort zwischen dem 15. November und dem 6. Dezember 2026 jeden Sonntag um 20.15 Uhr.im Live-Stream sehen . Um „Grill den Henssler“ im Stream sehen zu können, reicht aber das-Abo aus, mit dem Sie die Serie flexibel streamen können.

Auf der Streamingplattform werden die Folgen nämlich bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereit gestellt.