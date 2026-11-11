Grill den Henssler: Chris Tall und Jury in heftiger Konfrontation

Chris Tall erhält bei Grill den Henssler null Punkte von Alexander Herrmann. Der Comedian reagiert wütend auf die vernichtende Kritik der Jury im RTL-Format.

Die neue Staffel der Sendung Grill den Henssler startete am Sonntag, dem 15. November, mit einer ungewöhnlich hitzigen Auseinandersetzung zwischen dem Teilnehmer Chris Tall und der Jury. Der 35-jährige Comedian geriet beim Auftakt direkt in einen erbitterten Streit mit den Preisrichtern, nachdem sein Beitrag keine positive Bewertung erhielt. Die Situation eskalierte schnell über eine reine Kochkritik hinaus zu einer persönlichen Konfrontation.

Vernichtendes Urteil von Alexander Herrmann

Der Sternekoch Alexander Herrmann vergab für das Dessert von Chris Tall keinen einzigen Punkt. Seine Beurteilung war so scharf, dass er das Gericht als "Patient Zero" bezeichnete, was im medizinischen Kontext den ersten Infizierten bei einem Ausbruch beschreibt. Herrmann deutete damit an, dass dieser Nachtisch der Beginn einer kulinarischen Katastrophe sei. Bereits beim ersten Bissen zeigte sich der 55-Jährige amüsiert über die mangelhafte Qualität des Gerichts.

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Herrmann verglich die Konsistenz des Teigs mit Zwieback, der noch saftiger wäre, und erinnerte ihn an die Maske von Hannibal Lecter aus dem Film Das Schweigen der Lämmer. Sein Fazit lautete knapp und bösartig: Das Ergebnis sei Leder, wenn auch essbar. Diese harsche Kritik ließ keine Zweifel daran, dass das Gericht aus seiner Sicht fundamental versagt hatte. Die Null-Punkte-Bewertung unterstrich die Schwere seines Urteils eindeutig.

Kritik am blauen Teller und zur Kompromisslosigkeit

Neben Alexander Herrmann äußerte auch Steffen Henssler, der 54 Jahre alte Moderator und Juror, erhebliche Bedenken gegenüber der Darreichungsform. Er kritisierte den sogenannten "Katastrophen-blauen-Teller" scharf. Henssler fragte sich, wer die Idee gehabt habe, Papier statt Biskuit zu verwenden und eine blaue Pampe dazwischen zu schmieren. Obwohl seine Wortwahl ebenfalls deutlich war, gab er Chris Tall immerhin einen Punkt für seinen Beitrag.

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Das Dessert trug das Motto "Biskuit mit Blaubeeren und weißer Schokolade als Golflandschaft". Dieser Entwurf war keine Zufallskreation, sondern bezog sich auf Talls Leidenschaft für Golf. Als begeisterter Spieler mit einem Handicap von 9 wollte er seine Hobbywelt auf den Teller bringen. Doch die visuelle Umsetzung und der Geschmack schlugen diesen kreativen Ansatz komplett fehl. Die Jury sah in der blauen Kreation nicht die gewünschte Landschaft, sondern ein gescheitertes Experiment.

Emotionale Reaktion und Konfrontation mit Steffen Henssler

Chris Tall versuchte zunächst, die harschen Worte der Jury abzuwehren und gelassen zu wirken. Mit der Zeit schwand jedoch jede Geduld, und er begann, die Art der Kommunikation der Preisrichter infrage zu stellen. In Anlehnung an sein Bühnenprogramm fragte er sich öffentlich, ob solche Äußerungen erlaubt seien. Der Mann, dessen Beruf darin besteht, andere zum Lachen zu bringen, fand an diesem Abend selbst keinen Grund mehr zur Heiterkeit.

Im direkten Gespräch mit Steffen Henssler entlud sich seine Frustration. Tall erklärte, dass ihn die Kommentare der Jury extrem aufregen würden. Für ihn ging es nicht mehr nur um die technische Bewertung des Essens, sondern um den respektlosen Umgangston der Experten gegenüber seiner Leistung. Er empfand die Art der Kritik als persönliche Herabwürdigung. Diese emotionale Eskalation markierte den Höhepunkt der Episode und sorgte für viel Gesprächsstoff.

Ausstrahlung und mediale Rezeption der Szene

Die gesamte Folge ist ausschließlich auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Für das Fernsehen lief der Staffelauftakt am Sonntagabend, dem 15. November. Die Konfrontation zwischen dem Comedian und den prominenten Köchen wurde dabei besonders inszeniert und hervorgehoben. Zuschauer konnten beobachten, wie sich eine Kochshow in eine Debatte über Grenzen der Fairness verwandelte.

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Die Szenen zeigen deutlich, wie schnell die Stimmung in solchen Wettbewerben kippen kann. Chris Tall stand mit seinem Projekt isoliert da, während die Jury geschlossen gegen sein Werk argumentierte. Die Kombination aus schlechtem Essen und aggressiver Kritik führte zu einer ungewohnten Dynamik in der Showküche. Die Reaktionen der Beteiligten bleiben im Gedächtnis der Zuschauer haften und prägen das Bild der neuen Staffel maßgeblich mit.