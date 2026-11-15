Grill den Henssler: Ehrlich Brothers überraschen Steffen Henssler mit Glasknall und Wontorra-Show

Bei Grill den Henssler sorgten die Ehrlich Brothers für Furore. Chris Tall, Jasna Fritzi Bauer und Andreas Ehrlich treten gegen Steffen Henssler an. Laura Wontorra offenbart Liebesleben.

Die neue Staffel der Fernsehsendung Grill den Henssler startete mit einem unerwarteten Magie-Einsatz auf der Bühne. Neben TV-Koch Steffen Henssler, der sich gegen prominente Herausforderer behaupten muss, präsentierte sich das Duo der Ehrlich Brothers, bestehend aus Andreas und Chris Ehrlich, als besondere Attraktion. Zur Staffelöffnung traten zudem die Comedian Chris Tall sowie die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer an, um die kulinarischen Fähigkeiten des Profi-Kochs herauszufordern. Während der Wettbewerb selbst in vollem Gange war, sorgten die Zauberkünstler jedoch für die meisten Reaktionen des Publikums und der Teilnehmer.

Magie im Kochwettbewerb: Glasknall verrät Gefühlslage

Während der Sendung wurde die Moderatorin Laura Wontorra überraschend in die Zaubertricks der Ehrlich Brothers einbezogen. Das Duo erklärte Wontorra, dass es sich um ein Experiment handelt, bei dem sie die Gedanken sichtbar machen könnten, sofern sie frisch verliebt sei. Sie erhielt ein leeres Bierglas in die Hand gedrückt und wurde aufgefordert, sich an einen wunderschönen Moment aus ihren letzten zwei Wochen zu erinnern. Die Anweisung lautete, positive und energiegeladene Gedanken in das Glas zu senden und zu spüren, wie es warm wird. Plötzlich zersprach das Glas mit einem lauten Knall, was Wontorra zum Schrei Oh mein Gott veranlasste. Selbst die Ehrlich Brothers staunten nicht schlecht, da das Glas normalerweise nur warm wird und noch nie vorher zerplatzt war. Andreas Ehrlich spekulierte direkt, dass Wontorras neuer Freund ein Knaller sein muss, woraufhin sie strahlend zustimmte.

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Konkurrenz und kulinarische Herausforderungen der Promis

Neben der Unterhaltung mit der Magie standen die eigentlichen Kochduelle im Fokus der Sendung. Jasna Fritzi Bauer bewies ihre Talente in der Küche, musste dabei jedoch mit Frischhaltefolie kämpfen. Ihr Gericht bestand aus einer Schweizer Rösti, Bittersalaten, Champignons und einem pochierten Ei. Der Comedian Chris Tall trug zur heiteren Atmosphäre bei und scherzte während des Prozesses mit den Teilnehmern. Die Ehrlich Brothers versuchten ebenfalls, ihre magischen Künste auf das Kochen zu übertragen, scheiterten jedoch bei der Zubereitung des Hauptgangs Hecht-, Kartoffel- und Gemüse-Pakora daran, die Technik vollständig auf den Herd zu übertragen. Ihre Anwesenheit sorgte dennoch für Ablenkung und unterhaltsame Momente zwischen den Kochrunden.

Privates von Laura Wontorra im Rampenlicht

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2023-10-01T10:00:00Z

Die Reaktion von Laura Wontorra auf den Glasknall gab indirekt Einblicke in ihr aktuelles Liebesleben. Gemeint ist offensichtlich Sky-Moderator Riccardo Basile, mit dem Wontorra seit diesem Jahr zusammen ist. Das Paar hatte Anfang Oktober öffentlich bekanntgegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wontorra entschied sich während des Experiments für vornehmes Schweigen, als die Frage kam, was sie sagen würde, wenn ihr Freund nackt erscheinen würde. Ihre zustimmende Geste gegenüber der Bemerkung der Ehrlich Brothers über Basile bestätigte die aktuelle Harmonie im privaten Bereich der Moderatorin. Diese persönliche Note bereicherte die Sendung um eine menschliche Komponente, die über das reine Kochen hinausging.

Wettkampfverlauf und Ergebnisse des Duells

Trotz der spektakulären Zaubereinlagen blieb der kulinarische Wettkampf spannend. Die Ehrlich Brothers erreichten mit ihrem Gericht ein Unentschieden, was eine überraschend gute Leistung in der Bewertung darstellte. Den Gesamtsieg sicherte sich jedoch ein anderer Teilnehmer, der die kulinarischen Anforderungen besser erfüllen konnte. Die Staffel startete mit einem Mix aus Spannung, Humor und Überraschungsmomenten. Steffen Henssler stand vor der Aufgabe, nicht nur gegen professionelle Köche, sondern auch gegen kreative Konzepte und prominente Gäste anzutreten. Die Kombination aus Kochshow und Unterhaltungselementen zeigte, wie flexibel die Formatgestaltung im Fernsehen sein kann, um das Publikum langfristig zu binden.

Ausblick auf die weitere Entwicklung der Staffel

Die Staffel von Grill den Henssler setzt auf eine Mischung aus etablierten Formatelementen und neuen Überraschungen. Durch die Einbindung von Promis wie Jasna Fritzi Bauer, Chris Tall und den Ehrlich Brothers wird die Dynamik zwischen den Teilnehmern gezielt gesteigert. Die Reaktionen der Zuschauer und die mediale Berichterstattung, wie die hier dokumentierte Szene mit Laura Wontorra, unterstreichen die Beliebtheit des Formates. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren kulinarischen Kreationen und persönlichen Enthüllungen die kommenden Folgen bereithalten werden. Die Balance zwischen ernsthaftem Kochwettbewerb und unterhaltsamer Inszenierung bleibt ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Sendung.