Bei der italienischen Sonderausgabe von Grill den Henssler stand die Romanze im Mittelpunkt. Tanzprofi Massimo Sinató bat Moderatorin Laura Wontorra beim Discofox tanzen um eine Teilnahme an Let's Dance, was diese charmant auswich. Die Liebe ging bei der Show durchs Kochen, nicht nur durch den Magen.

Wenn Liebe durch den Magen geht, dann ja wohl in der leidenschaftlichen Küche Italiens. Bei „Grill den Henssler“ war so viel Amore im Grillspiel, dass das Essen beinahe keine Rolle mehr spielte.

Dafür gab's Liebeserklärungen en masse - und eine Tanz-Bewerbung. Das erste „Italien-Special“ in der Geschichte von „“ brachte jede Menge Leidenschaft und Amore. Und es machte auch noch die Füße locker. Tanzprofi Massimo Sinató packte sich Moderatorin Laura Wontorra und legte mit ihr eine kesse Discofox-Sohle aufs Parkett.

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Während Wontorra danach nach Luft schnappte, grinste Sinató in die Kamera: „Das war die offizielle Bewerbung für 'Let's Dance' als Kandidatin.