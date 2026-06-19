Grimaldo wechselt von Leverkusen nach Atlético Madrid?

Grimaldo, ein ehemaliger Spieler von Bayer Leverkusen, hat seine Zukunft in Spanien geklärt. Er wechselt nach Atlético Madrid und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Grimaldo hat in der Vergangenheit immer wieder gewechselt. Anfang Juni sagte er, er wolle bei einem großen Verein in Spanien spielen und dass die Liga perfekt zu seinem Stil passt.

Atlético Madrid hat seit Wochen um seinen Vize-Kapitän Bayers Interesse gequetscht. Jetzt scheint die Sache offenbar Fahrt aufzunehmen. Marca berichtete am Freitag über eine angebliche Einigung zwischen Atlético und Grimaldo. Im Raum stünde ein Vertrag bis 2029.

Fabrizio Romano berichtete, dass Grimaldo dem Hauptstadtklub sein Ja-Wort gegeben habe. Die Vereine hätten die Verhandlungen aufgenommen. Leverkusen würde 15 Mio. Euro für Grimaldo zu wenig bezahlen.

Auch Bayer 04 ist über das Interesse aus Madrid und Grimaldos Wechselpläne informiert. In Spanien heißt es, dass Grimaldo für etwa 15 Mio. Euro zu haben sei. Doch das ist eine Summe, für die Leverkusen den Europameister nicht gehen lassen würde.

Wer Grimaldo will, muss schon 30 Mio. Euro zahlen – obwohl sein Vertrag nur noch bis 2027 läuft. Am liebsten würde Bayer mit Grimaldo, der 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon kam, verlängern. Aber Leverkusens Bosse würden auch ohne Verlängerung mit dem Führungsspieler ins letzte Vertragsjahr gehen.

Carles Martínez, der neue Trainer, sagte im BILD-Interview: "Grima ist ein toller Typ und eine Führungsfigur. Er hilftals Spieler und auch als Persönlichkeit. Ich habe ihn gefragt, ob es ihm bei der Nationalmannschaft gutgeht. Und natürlich habe ich Grima gesagt, dass ich mich sehr darauf freue, mit ihm hier zu arbeiten.





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