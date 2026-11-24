Reinhard Grindel sieht durchaus Chancen auf einen Führungswechsel in der FIFA durch Philippe Diallo. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Reinhard Grindel sieht durchaus Chancen auf einen Führungswechsel in der FIFA durch Philippe Diallo. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel sieht die Europäer im Machtkampf mit FIFA-Präsident Gianni Infantino nicht chancenlos.

Philippe Diallo, der den Amtsinhaber bei der Wahl im März in Rabat/Marokko stürzen soll, sei „sicherlich der qualifizierteste Kandidat, den die UEFA hätte aufstellen können“, sagte Grindel im Deutschlandfunk und verwies auf hervorragende Kontakte des Franzosen nach Afrika, Asien sowie Nord- und Mittelamerika. Deutlich kritischer blickt der Schweizer Mark Pieth, Antikorruptionsexperte und früherer Governance-Chef der FIFA, auf die Kandidatenkür der Europäer. Diallo sei ein „Ersatzspieler“.

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Die UEFA, die sich zuvor unter anderem um eine Kandidatur des früheren Erfolgstrainers Arsène Wenger bemüht hatte, habe „versagt, frühzeitig einen überzeugenden Gegenkandidaten zu portieren“, sagte er der NZZ. Diallo habe nur dann eine Chance, wenn er von der UEFA hinter den Kulissen eng unterstützt werde: „Wird Diallo allein gelassen, wird der arme Tropf haushoch verlieren.

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“ Grindel, früheres Mitglied des FIFA-Councils, sieht neben den sportpolitischen Gegebenheiten auch die Untersuchungen zu Infantinos gescheitertem Investorendeal als entscheidenden Faktor für die geheime Wahl. „Natürlich sagen alle, Infantino ist der Favorit, aber erstens ist die Frage, erreicht er den Kongress aufgrund der juristischen Ermittlungen überhaupt, und zum anderen, vielleicht erleben wir doch eine Überraschung“, sagte Grindel, der Infantinos Führungsstil aus seiner Zeit im Council bis 2019 als „ausgesprochen herrisch“ bezeichnete.

Pieth gab sich mit Blick auf eine mögliche Strafanzeige gegen Infantino durch die UEFA in der Schweiz zurückhaltend. Man wisse nicht, „welche Schlüsse aus den Unterlagen gezogen werden können, die juristische Relevanz haben“, sagte er mit Blick auf die Dokumente zum Investorendeal, deren Herausgabe die Europäer vor US-Gerichten erwirken wollen. Es sei „zurzeit nicht erkennbar, mit welchen Mitteln und mit welcher Strategie die UEFA Infantino unwählbar machen will“.