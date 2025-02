Grippe-Hochsaison: Schulen und Arztpraxen überlastet

Deutschland kämpft mit einer Grippe-Hochsaison. Schulen und Arztpraxen sind überlastet, der Krankenstand ist hoch und die Stimmung angespannt. Viele Kinder, Jugendliche und Lehrer sind betroffen. Es werden Hygienemaßnahmen und Impfungen dringend empfohlen.

Die Grippe hat Deutschland fest im Griff. Schulen und Arztpraxen sind überlastet, der Krankenstand ist hoch und die Stimmung angespannt. Viele Kinder und Jugendliche sind betroffen, ebenso wie Lehrer und medizinisches Personal. Die Infektionszahlen steigen, die Wartezeiten in den Arztpraxen werden immer länger. Besorgte Eltern und kranke Kinder warten geduldig auf einen Untersuchungsplatz. Ärzte sind im Dauereinsatz, ihre Mitarbeiter haben wenig Pause.

Die Eltern sind ungeduldig und wollen sofort jemanden sehen, sofort untersucht werden. Auch in den Schulen spürt man die Auswirkungen der Grippewelle. Lehrer fehlen, Unterricht muss vertreten werden oder fällt sogar komplett aus. Die Stimmung ist angespannt, denn die Schulen müssen mit vielen Vertretungsstunden umgehen. In Großbritannien bringt die Grippewelle das ohnehin belastete staatliche Gesundheitssystem an seine Grenzen - auch, weil die Impfraten niedrig sind. Zahlreiche Unterrichtstunden müssen in Großbritannien vertreten werden oder fallen sogar komplett aus. In Deutschland sind laut Robert Koch-Institut rund acht Millionen Menschen infiziert. Oft ist es Influenza. Die Zahlen sind zwar hoch, die Entwicklung aber typisch für die kalte Jahreszeit. Derzeit sind Hygienemaßnahmen wie Abstand halten und häufiges Händewaschen sinnvoll. Wer Grippe hat, bleibt zu Hause und gehört ins Bett. Auch wenn die Erkältungszeit üblich ist, sind in diesem Jahr die Krankmeldungen im Vergleich zu anderen Jahren höher. Etwa ein Drittel der knapp sieben Millionen Menschen liegt gerade mit einer Erkältung flach, jede fünfte mit Corona. Trotz des hohen Krankenstandes und der vielen Grippefälle, gibt es Hoffnung. Viele Menschen lassen sich gegen die Grippe impfen. Auch in Arztpraxen werden die Impfungen verstärkt angeboten, so können sich Groß und Klein schützen. Besonders wichtig ist die Impfung für Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen und Schwangere. Auch Nikos Konstantopoulos impft in seiner Praxis Groß und Klein. Die Familien fühlen sich durch die Impfung besser geschützt. Mutter Constanze hat sich für die Impfung entschieden, weil ihre Kinder in Kindergarten und Kita sind und dort vielen Krankheitserregern ausgesetzt sind. Die Grippe bleibt ein Thema, denn die Infektionszahlen steigen in Deutschland und auch in Großbritannien. Es ist wichtig, dass man sich informiert und die richtigen Schutzmaßnahmen ergreift.





