Häufiger Grippe-Impfstoff in Hausarztpraxen führt zu Lieferengpässen. Nicola Buhlinger-Göpfarth und Karl Lauterbach klären Ursache und Lage der 20,2 Millionen Dosen.

Die aktuelle Grippesaison beginnt mit logistischen Problemen für die medizinische Versorgung in Deutschland. In zahlreichen Hausarztpraxen herrscht derzeit ein spürbarer Mangel an Grippe-Impfstoff. Dies erschwert die Impfkampagne zu einer Zeit, in der das Robert Koch-Institut die Durchführung der jährlichen Schutzimpfungen von Oktober bis Mitte Dezember empfiehlt. Die Verzögerungen treffen die Praxen genau dann, wenn die Impfquoten ohnehin kritisch niedrig sind und der Bedarf besonders hoch ist.

Ursachen für den Impfstoff-Mangel in Praxen

Nicola Buhlinger-Göpfarth, die Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, bestätigt gegenüber der Augsburger Allgemeinen, dass die Lieferungen teilweise deutlich zu spät erfolgt sind. In vielen Fällen wurde nicht die bestellte Menge an Dosen geliefert, was die Terminplanung vor Ort massiv beeinträchtigt. Der Hauptgrund für diese Situation liegt in einer Verzögerung bei der Produktion und der anschließenden Freigabe der Impfstoffe durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI).

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Ein Sprecher des Paul-Ehrlich-Instituts hat die Meldungen über Lieferverzögerungen bestätigt. Er erklärte, dass die Prüfung und Freigabe der Chargen in diesem Jahr später begonnen habe als in vorherigen Jahren. Allerdings dementierte der Sprecher, dass ein bundesweiter, flächendeckender Mangel vorliege. Die Zahlen der geprüften Dosen lagen in den vergangenen Monaten zwar deutlich unter denen der Vorjahre, doch mittlerweile hätten sie wieder das normale Niveau erreicht. Insgesamt sind bislang 20,2 Millionen Dosen freigegeben worden.

Reaktionen von Verbänden und Politik

Die Lage wird von den betroffenen Ärzten und Apothekern unterschiedlich bewertet. Nicola Buhlinger-Göpfarth beschreibt die Situation als konkretes Hindernis für die Impfkampagne. Viele Praxen müssten aktuell jede einzelne Apotheke anrufen, um noch verfügbare Impfstoffmengen aufzutreiben. Entsprechend müssten viele bereits vereinbarte Impftermine verschoben werden. Dies geschieht, obwohl die Impfquoten in der Bevölkerung bereits jetzt als viel zu niedrig eingestuft werden.

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Ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände versichert hingegen, dass die grundsätzliche Versorgung mit Grippe-Impfstoff sichergestellt sei. Es komme zwar vereinzelt zu einem Ausverkauf bestimmter Präparate, aber das System funktioniere. Auch der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betont, dass mit den 20 Millionen Dosen ausreichend Impfstoff vorhanden sei. Er verwies darauf, dass die späte Auslieferung kein politisches Versagen darstelle, sondern durch die relativ späte Entwicklung der neuen Impfstoffformeln bedingt sei.

Auswirkungen auf die Bevölkerung und nächste Schritte

Karl Lauterbach rief insbesondere ältere Menschen dazu auf, sich dringend impfen zu lassen. Da die Grippesaison mit den Feiertagen und im Januar ihren Höhepunkt erreiche, sei noch genug Zeit für den Schutz. Er empfahl Menschen über 60 Jahren, sofort Termine bei Hausärzten oder in Apotheken zu vereinbaren. Falls der gewünschte Impfstoff nicht vorrätig sei, solle man auf Alternativen ausweichen, da alle verfügbaren Impfstoffe hochwirksam seien.

Die Notwendigkeit der Impfung wird durch dramatische Statistiken untermauert. In der letzten Grippesaison starben 16.000 Menschen, von denen die meisten laut Lauterbach hätten gerettet werden können. Studien zeigen, dass die mittlere Wirksamkeit der Impfung bei älteren Erwachsenen bei etwa 41 Prozent liegt. Hinzu kommt der Schutz vor nachgezogener Sterblichkeit, da Menschen nach einer Grippe-Erkrankung häufiger an Herzinfarkten und Schlaganfällen versterben.

Historisch gesehen waren Lieferprobleme kein neues Phänomen. Bereits im vergangenen Jahr fehlte Impfstoff gegen Influenza in manchen Praxen, unter anderem aufgrund einer frühen Grippewelle und vergleichsweise hoher Nachfrage. Ein strukturelles Problem bleibt die Bestellfrist: Praxen müssen den Impfstoff bereits ein Dreivierteljahr im Voraus bestellen. Oft ist dann noch nicht absehbar, wie groß der tatsächliche Bedarf sein wird. Wenn Praxen zu viele Dosen bestellen, riskieren sie finanzielle Sanktionen seitens der Krankenkassen, was zu einer vorsichtigen Bestellstrategie führt.