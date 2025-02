Grippe-Pandemie in Thüringen: Krankenhäuser kämpfen mit Personalmangel

Die Grippewelle hat Thüringen fest im Griff und sorgt sowohl für volle Arztpraxen als auch für zahlreiche Ausfälle im Gesundheitswesen. Thüringer Krankenhäuser kämpfen mit dem Personalmangel, der durch die steigende Anzahl an Grippe-Patienten verursacht wird. Auch wenn die Krankenhäuser die Situation bislang bewältigen können, birgt die Grippe eine ernstzunehmende Gefahr für die Patientenversorgung.

Viele Personalausfälle an Thüringer Krankenhäuser n wegen Grippe . Ausgedünnte Schulklassen, volle Arztpraxen und viele Krankschreibungen: Die Grippe hat Thüringen fest im Griff. Sie trifft auch das Personal in Krankenhäuser n, die nun auf Ausfälle reagieren müssen. Thüringen s Krankenhäuser stellt vor Herausforderungen.

Sie müssen nicht nur eine steigende Zahl von Influenza-Patienten mit schwereren Krankheitsverläufen behandeln, sie kämpfen auch selbst mit zahlreichen grippebedingten Personalausfällen, wie etwa die Kliniken in Altenburg, Weimar und Saalfeld. Noch seien diese aber abzufangen, teilten die Häuser auf dpa-Anfrage mit. Seit etwa Mitte Januar steigt die Zahl der den Gesundheitsbehörden gemeldeten Grippefälle in Thüringen massiv an, die Höchstzahlen pro Woche überschreiten längst die der Saison 2023/24. Hunderte Menschen wurden seit vergangenem Herbst im Zusammenhang mit einer Grippeinfektion in Thüringen hospitalisiert. In diesem Jahr erkranken besonders viele Klein- und Schulkinder an Virusgrippe. 'Das spüren wir auch beim Personal', sagte Christoph Lascho, Ärztlicher Direktor des Sophien- und Hufeland-Klinikums in Jena. 'Wenn ganze Schulklassen flachliegen, infiziert sich auch das Personal, das dann ausfällt.' Einschränkungen in der Patientenversorgung gebe es bislang aber nicht, auch keine Absagen von Operationen. 'Im Moment sind wir voll arbeitsfähig.' In den Thüringen-Kliniken gibt es nach Angaben einer Sprecherin einen Personalpool und eine stationsübergreifende Einsatzplanung. Auf diese Weise sei die Krankenversorgung trotz hoher Auslastung weiterhin gewährleistet. Auch im Klinikum Altenburg werden Personalausfälle einer Sprecherin zufolge bislang abgefangen. Besuchern von Patienten werden zu Hygienemaßnahmen sensibilisiert. Zum Teil könne auch eine Maskenpflicht beim Betreten einzelner Stationen ausgesprochen werden, hieß es aus den Thüringen-Kliniken. Das Altenburger Klinikum sensibilisiert Besucher, vorsichtig zu sein und Besuche möglichst zu reduzieren – vor allem bei älteren und besonders gefährdeten Menschen. Wer selbst krank ist, sollte auf Besuche gänzlich verzichten





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Grippe Thüringen Krankenhäuser Personalmangel Gesundheitswesen Pandemie Influenza

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Thüringen: Ordnung und Verhalten: Comeback der Kopfnoten in ThüringenSchon jetzt gibt es in Thüringen Kopfnoten, aber nicht in allen Klassenstufen. Die neue Koalition will das ändern - und die Schülerinnen und Schüler zu Leistung anspornen.

Weiterlesen »

Thüringen: 100.000 Photovoltaikanlage in ThüringenIn den vergangenen Jahren erlebte der Ausbau mit Photovoltaik-Anlagen einen neuen Boom. Doch wohin mit dem vielen Strom im Sommer? Das Thüringer Umweltministerium verweist auf große Speicher im Land.

Weiterlesen »

Thüringen: Mehr Anträge auf SED-Opferrente in ThüringenNoch immer leiden viele Menschen an den Folgen des DDR-Unrechts. Wie sieht es mit der finanziellen Wiedergutmachung für die SED-Opfer aus?

Weiterlesen »

Thüringen: Thüringen im Glück: Rekordausschüttung für LottospielerVier neue Millionäre und zahlreiche Großgewinne - Thüringer Spieler hatten im vergangenen Jahr eine außergewöhnliche Glückssträhne. Vor allem in einem Kreis wurde gejubelt.

Weiterlesen »

Thüringen: Verband fordert Landespflegegeld in ThüringenDie meisten Pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen gepflegt. Doch für die ist auch die finanzielle Belastung immens. Ein Verband hat nun einen Vorschlag.

Weiterlesen »

Thüringen: Linke-Politiker: Testlabor Thüringen macht SchuleDie Union setzt im Bundestag ihren Migrations-Antrag mit Hilfe der AfD durch. Für die Linke im Thüringer Landtag ist das ein ungeheuerlicher Tabubruch.

Weiterlesen »