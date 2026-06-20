Grippeausbruch auf US-Luftwaffenbasis nach Aufhebung der Impfpflicht

Nach der Aufhebung der jahrzehntealten Grippeschutzimpfpflicht für Soldaten bricht auf der Lackland Air Force Base in Texas ein schwerer Grippeausbruch aus. Über 160 Rekruten erkranken, ein Todesfall wird geprüft. Die Luftwaffe führt daraufhin wieder eine Impfpflicht für Auszubildende ein. Der Vorfall bestätigt Warnungen von Kritikern und wirft Fragen zur Impfpolitik im Militär auf.

Knapp zwei Monate nach dem Ende der verpflichtenden Grippeschutzimpfung für US-Soldaten bricht auf einem Luftwaffenstützpunkt in Texas ein Grippeausbruch aus. Auf der Lackland Air Force Base in Bexar County sind etwa 160 Rekruten des 37.

Ausbildungsflügels an Influenza erkrankt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus. Zudem starb der Rekrut Keon McDaniel in der sechsten Woche seiner Grundausbildung am 12. Juni nach einem medizinischen Notfall vier Tage später im Brooke Army Medical Center. Die Behörden prüfen, ob sein Tod mit dem Grippeausbruch zusammenhängt.

Die Basis durchläuft jährlich mehr als 36.000 Rekruten; der enge Kontakt und die gemeinsamen Unterkünfte begünstigen die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen. Der Ausbruch ist besonders brisant wegen des Zeitpunkts. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte die seit dem Zweiten Weltkrieg geltende Impfpflicht erst am 21. April aufgehoben.

Er begründete dies mit religiösen Überzeugungen und dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Die bisherige Regelung bezeichnete er als absurd und überzogen. Seit der Aufhebung ließen sich nur noch etwa 40 Prozent der Auszubildenden freiwillig impfen. Ob die erkrankten Rekruten geimpft waren, blieb zunächst unklar.

Die Luftwaffe reagierte mit einer internen Ausnahmeregelung: In Lackland müssen sich Rekruten nun wieder verpflichtend impfen lassen. Kritiker hatten die Lockerung bereits im April als Fehler bezeichnet und vor genau diesem Szenario gewarnt. Die Krankheitsfälle zeigen, dass sich Krankheiten in eng zusammenlebenden Einheiten schnell ausbreiten und die Einsatzbereitschaft gefährden. Grundsätzlich müssen US-Militärangehörige weiterhin gegen Masern, Mumps und Polio geimpft werden; weitere Impfungen wie gegen Anthrax können je nach Einsatzgebiet vorgeschrieben sein.

Die Covid-Impfpflicht war bereits 2023 aufgehoben worden, damals verließen rund 8.700 Soldaten das Militär wegen Impfverweigerung. Teile der Regierung stehen Impfungen skeptisch gegenüber, so wie Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., der in der Vergangenheit Zweifel an Sicherheit und Nutzen äußerte. Ein von ihm behaupteter Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus ist wissenschaftlich widerlegt





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