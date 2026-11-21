Robert Koch-Institut meldet 6 Millionen Infektionen. Hausärzteverband warnt vor Impfstoffknappheit für Risikogruppen. STIKO-Empfehlungen und Alternativen zur Versorgung.

Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland sind innerhalb einer einzigen Woche an einem Atemwegsinfekt erkrankt, wie das Robert Koch-Institut (RKI)最新 mitteilt. Damit hat die Grippesaison in der Bundesrepublik bereits deutlich begonnen und belastet das Gesundheitssystem massiv. Besonders kritisch ist die Lage im Bereich der Vorsorge, da viele Hausarztpraxen aktuell mit erheblichen Engpässen bei verfügbaren Grippeimpfstoff en konfrontiert sind.

Lieferverzögerungen belasten die Impfkampagne

Nicola Buhlinger-Göpfarth, die Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, berichtet von schweren logistischen Problemen in den Praxen. Sie teilt der Augsburger Allgemeinen mit, dass der Impfstoff teilweise viel zu spät angeliefert wurde und oft nicht in der zuvor bestellten Menge vorlag. Diese Unplanbarkeit zwinge die Praxen dazu, bei Apotheken telefonisch nach verfügbaren Dosen zu suchen und bereits vereinbarte Impftermine für Patienten zu verschieben.

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Die Hausärztin kritisiert scharf, dass die medizinische Versorgung immer wieder das organisatorische Chaos anderer Akteure ausbaden müsse. Dieser Mangel behindere konkret die laufende Impfkampagne gegen das Coronavirus und die Influenza. Dies sei尤其 bedauerlich, da die Impfquoten in der Bevölkerung ohnehin deutlich zu niedrig liegen, um eine ausreichende Herdenimmunität zu gewährleisten.

Ursachen und Produktionskette hinter den Engpässen

Die Wurzeln für diese Lieferprobleme liegen bereits Monate vor der eigentlichen Grippesaison. Da sich Grippeviren ständig verändern, legt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr im Februar fest, gegen welche Stämme der Impfstoff für den kommenden Winter wirksam sein soll. Erst nach dieser Entscheidung beginnt die industrielle Produktion der Vakzine.

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Im Anschluss daran muss das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die produzierten Impfstoffchargen rigoros prüfen und freigeben, bevor sie in den Handel gelangen können. In diesem Jahr kam es bei diesem Prozess zu erheblichen Verzögerungen. Das PEI bestätigt zwar einen verspäteten Beginn der Prüfungen, gibt jedoch die Hersteller für die Probleme verantwortlich. Das Institut weist darauf hin, dass es bundesweit keinen pauschalen Engpass gebe; bis Anfang November wurden bereits 20,2 Millionen Impfdosen freigegeben.

Betroffenheit der Risikogruppen und Herstellerangaben

Trotz der offiziellen Entwarnung des Paul-Ehrlich-Instituts berichten Hausärzte von regionalen Problemen, insbesondere bei den speziellen Impfstoffen für Menschen ab 60 Jahren. Diese Altersgruppe ist aufgrund eines schwächeren Immunsystems besonders gefährdet. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt hierfür daher Hochdosis-Impfstoffe oder Präparate mit einem Wirkverstärker, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.

Der Pharma-Konzern Sanofi dementiert die Vorwürfe der Versorgungsengpässe in puncto hochdosierter Impfstoffe. Das Unternehmen betont gegenüber der Presse, seinen Hochdosis-Impfstoff Efluelda vollständig und pünktlich an die Auftraggeber ausgeliefert zu haben. Die Diskrepanz zwischen Herstellerangaben und ärztlicher Praxis bleibt damit ein Punkt der Kontroverse.

Handlungsempfehlungen für Patienten und Ärzte

Die STIKO empfiehlt die jährliche Grippeimpfung ausdrücklich allen Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie Personen mit chronischen Erkrankungen wie Asthma oder Herz-Kreislauf-Problemen. Auch Bewohner von Pflegeheimen, medizinisches Personal und Menschen mit engem Kontakt zu besonders gefährdeten Personen sollten sich impfen lassen, um die Verbreitung zu verlangsamen.

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Bei Engpässen beim Hausarzt besteht in Deutschland die Möglichkeit zur freien Arztwahl. Patienten können sich an eine andere Praxis, den Betriebsarzt oder öffentliche Impfangebote wie Gesundheitsämter wenden. Erwachsene ab 18 Jahren dürfen generell gegen Grippe geimpft werden. Besonders ältere Patienten sollten dabei genau prüfen, ob ein für ihre Altersgruppe empfohlener Impfstyp verfügbar ist.

Auch eine Impfung im November oder später bleibt sinnvoll, da die Grippewelle in Deutschland häufig erst nach dem Jahreswechsel ihren Höhepunkt erreicht. Nach der verabreichten Impfung dauert es etwa zwei Wochen, bis der volle Impfschutz im Körper aufgebaut ist. Daher ist es ratsam, die Vorsorge so früh wie möglich wahrzunehmen, um sich selbst und das Umfeld während der peak-Phase der Saison zu schützen.