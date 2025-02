Grippewelle in Deutschland: Neue Infektionen steigen bei Kindern und Jüngeren

Der Text berichtet über die aktuelle Grippewelle in Deutschland, die insbesondere Kinder und Menschen zwischen 35 und 59 Jahren betrifft. Es werden die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Anzahl der Neuinfektionen und schweren Krankheitsverläufe vorgestellt. Außerdem wird auf die kostenlosen Beratungsgespräche der Barmer-Krankenkasse zum Thema Grippe aufmerksam gemacht.

In Deutschland erlebt man zurzeit eine starke Grippe welle, die ganz dem Land im Griff hat. Neue Daten des Robert-Koch-Institut s (RKI) zeigen, dass die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche bei Schulkindern und Menschen im Alter von 35 bis 59 Jahren gestiegen ist, während sie in allen anderen Altersgruppen gesunken ist. Die Infektionszahlen basieren auf einer Schätzung von etwa 2,1 Millionen Arztbesuchen wegen akuter Atemwegserkrankungen in der Woche vom 3. bis 9. Februar.

Besonders beunruhigend ist der Anstieg der schweren Krankheitsverläufe, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Laut RKI sind in dieser Grippe-Saison bisher 456 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Influenza-Infektion registriert worden. 91 Prozent der Verstorbenen waren 60 Jahre oder älter. Die Barmer-Krankenkasse bietet allen Bürgern kostenlose Telefonberatungen an, um Fragen rund um die Grippe zu beantworten. Der Teledoktor kann beispielsweise aufklären, wie sich Grippe von anderen Krankheiten unterscheidet und welche Maßnahmen im Krankheitsfall sinnvoll sind





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Grippe RSV Robert-Koch-Institut Neuinfektionen Kinder Gesundheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Grippewelle 'am Laufen' - Häufung an Influenza-InfektionenGesundheitsamt Teltow-Fläming verzeichnet deutliche Häufung an Influenza-Infektionen Eine deutliche Häufung an Influenza-Infektionen vermeldet das Gesundhei

Weiterlesen »

Grippewelle in Deutschland gewinnt an StärkeDaten des Robert-Koch-Instituts belegen einen Anstieg an Grippefällen in Deutschland. Der dominierende Subtyp ist aktuell 'A(H1N1)pdm09', gefolgt von Influenza B-Viren. Das Infektionsgeschehen bewegt sich bisher noch im Bereich der Vorjahre

Weiterlesen »

RKI: Grippewelle in Deutschland hat Ende Dezember begonnenViele Menschen sind momentan erkältet. Nun hat das Robert Koch-Institut auch den Start der Grippewelle bekanntgegeben.

Weiterlesen »

Krankheiten: RKI: Grippewelle in Deutschland hat Ende Dezember begonnenViele Menschen sind momentan erkältet. Nun hat das Robert Koch-Institut auch den Start der Grippewelle bekanntgegeben.

Weiterlesen »

RKI: Grippewelle in Deutschland hat Ende Dezember begonnenViele Menschen sind momentan erkältet. Nun hat das Robert Koch-Institut auch den Start der Grippewelle bekanntgegeben.

Weiterlesen »

RKI: Grippewelle in Deutschland hat begonnenZum Hören: Im neuen Jahr nehmen die Grippefälle deutlich zu. Mehr als 11.000 Menschen sind bundesweit schon erkrankt. Die Grippesaison wird noch einige Wochen andauern, deshalb empfiehlt sich auch jetzt noch eine Grippeimpfung.

Weiterlesen »