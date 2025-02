Grippewelle überfällt Deutschland: Experten geben Tipps zur Vorsorge und Behandlung

Deutschland kämpft mit einer steigenden Zahl von Grippefällen. Experten raten zu Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung. Das Robert Koch-Institut betont die Wichtigkeit von Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, sowie die Verwendung von Atemmasken in beengten Räumen. Regelmäßiges Lüften und eine gesunde Lebensweise werden ebenfalls als hilfreich angesehen. Die Grippeimpfung ist für bestimmte Risikogruppen empfohlen.

Grippe welle überrascht Deutschland: Infektionen nehmen stetig zu \Die Grippe welle hat Deutschland im Griff und die Infektionen nehmen noch zu. Fachleute geben Tipps, wie man sich am besten schützen kann. Die Grippe wird hauptsächlich durch Tröpfchen übertragen, die beim Husten oder Niesen entstehen. Von einer Ansteckung bis zum Auftreten der Krankheit vergehen laut Robert Koch-Institut durchschnittlich ein bis zwei Tage.

Typisch für eine Influenza sind das plötzliche Auftreten der Krankheit sowie Fieber, Husten, Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Einen 100-prozentigen Schutz könne es in einer Grippewelle nicht geben, sagt Virologe Bodo Plachter von der Universität Mainz. 3 Tipps von Fachleuten, wenn es einen erwischt hat. Und 10 Tipps zum Schutz vor einer Infektion. \Wer sich krank fühlt, gehört ins Bett, sagt die Landesvorsitzende der Hausärzte, Barbara Römer. Man sollte anderen nicht zu nahe kommen, um Ansteckungen möglichst zu verhindern. Ein frisches Taschentuch für jedes Schnäuzen und regelmäßiges intensives Händewaschen mit Seife nach dem Naseputzen sind ebenfalls wichtig. Möglichst oft Händewaschen – regelmäßig und gründlich. Auch Händedesinfektion ist hilfreich. «Im Prinzip gilt wie immer: Händewaschen, Hygieneregeln einhalten. Damit kann man gut vorsorgen», sagt Virologe Plachter. Dazu gehört auch, sich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen. Eine gut sitzende FFP-Maske tragen: 'Im Zug kann man zum Beispiel ohne weiteres Maske tragen, wenn, wie im Berufsverkehr, viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind', sagt Plachter. Mindestens drei- bis viermal täglich für rund fünf Minuten lüften. 'Frischluft stärkt das Immunsystem. Also gerne raus an die frische Luft, wenn Sie sich gesund fühlen', sagt Hausärztin Römer. Sporttreiben ist auch im Winter möglich, betont Römer. Regelmäßiger Ausdauersport und Wechselduschen stärken Fachleuten zufolge auch das Immunsystem. Ausreichend Schlaf, Entspannungspausen und wenig Stress tun dem Immunsystem gut, heißt es unter anderem bei der Techniker-Krankenkasse. Alkohol, Rauchen und Überanstrengung vermeiden, aber gesund und vitaminreich Essen ist auch gut für das Immunsystem.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Grippe Influenza Infektionen Gesundheit Hygiene Impfung Schutz Prävention Expertentipps

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Grippewelle beginnt: Impfung noch sinnvoll? Das raten ExpertenRKI: Grippewelle in Deutschland hat Ende Dezember begonnen. Viele Menschen sind momentan erkältet. Nun hat das Robert Koch-Institut auch den Start der Grippewelle bekanntgegeben.

Weiterlesen »

RKI: Grippewelle in Deutschland hat Ende Dezember begonnenViele Menschen sind momentan erkältet. Nun hat das Robert Koch-Institut auch den Start der Grippewelle bekanntgegeben.

Weiterlesen »

Krankheiten: RKI: Grippewelle in Deutschland hat Ende Dezember begonnenViele Menschen sind momentan erkältet. Nun hat das Robert Koch-Institut auch den Start der Grippewelle bekanntgegeben.

Weiterlesen »

RKI: Grippewelle in Deutschland hat Ende Dezember begonnenViele Menschen sind momentan erkältet. Nun hat das Robert Koch-Institut auch den Start der Grippewelle bekanntgegeben.

Weiterlesen »

RKI: Grippewelle in Deutschland hat begonnenZum Hören: Im neuen Jahr nehmen die Grippefälle deutlich zu. Mehr als 11.000 Menschen sind bundesweit schon erkrankt. Die Grippesaison wird noch einige Wochen andauern, deshalb empfiehlt sich auch jetzt noch eine Grippeimpfung.

Weiterlesen »

Grippewelle erreicht Deutschland: Aktuelle Lage und Impfung empfohlenDie Grippewelle ist in Deutschland angekommen und die Anzahl der bestätigten Fälle steigt stetig. Das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet von einer zunehmenden Zahl an Influenza-Erkrankungen. Der Artikel beleuchtet die aktuelle Lage der Grippe, die Symptome, die Übertragungswege und die Bedeutung der Impfung. Es werden auch Daten zur Schwere der Grippewellen und der Todesfälle aufgrund von Influenza-Infektionen zusammengestellt.

Weiterlesen »