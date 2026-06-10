Grizzly-Angriff auf Wanderer im Glacier-Nationalpark

Ein 32-Jähriger Wanderer wurde im Glacier-Nationalpark in Montana von einem ausgewachsenen Grizzly angegriffen. Der Kalifornier entfernte sich kurz von seiner Begleiterin, um Fotos zu machen, als er ein Grizzly-Jungtier bemerkte. Der Angriff war 'rasend schnell' und zerstörte beide Knochen seines Unterarms. Crago hatte unglaubliches Glück, da der Grizzly die Hauptschlagader sowie wichtige Nervenstränge verfehlte. Ein Arzt leistete sofort Erste Hilfe und stoppte die Blutungen. Crago wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und mehrfach operiert.

Daniel Crago, ein 32-Jähriger Wanderer , hat ein haarsträubendes Abenteuer erlebt, als er auf dem Grinnell-Glacier-Trail im Glacier-Nationalpark in Montana von einem ausgewachsenen Grizzly angegriffen wurde.

Der Kalifornier entfernte sich kurz von seiner Begleiterin, um Fotos zu machen, als er ein Grizzly-Jungtier bemerkte. Sekunden später tauchte die Mutter des Tieres über ihm am Hang auf und griff ihn an. Crago beschrieb den Angriff als 'rasend schnell' und sagte, dass er keine Zeit mehr hatte, sein Bärenspray zu ziehen. Der gewaltige Biss zertrümmerte beide Knochen seines Unterarms und schleifte ihn etwa sechs bis neun Meter mit sich, bevor das Tier plötzlich von ihm abließ und verschwand.

Crago hatte unglaubliches Glück, da der Grizzly die Hauptschlagader sowie wichtige Nervenstränge verfehlte. Ein Arzt, der zufällig in der Nähe war, leistete sofort Erste Hilfe und stoppte die Blutungen. Crago wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und mehrfach operiert, weitere Eingriffe könnten folgen





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