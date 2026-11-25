Der EHC Red Bull München dreht das Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg und gewinnt dank schneller Tore von Schinko, Hede und Kahun. Die Niedersachsen zeigten sich in der Anfangsphase gefährlich, konnten den Trend jedoch nicht umkehren.

Der EHC Red Bull München hat seine Partie bei den Grizzlys Wolfsburg mit einem knappen Sieg beendet und dabei eine klare Rückstandssituation in eine erfolgreiche Führung umgekehrt. Die Münchner zeigten sich in der zweiten Spielhälfte deutlich effizienter als die Gastgeber, die in der Anfangsphase trotz größerer Chancen unter die Räder kamen. Der Sieg festigt die Position der Gäste, die sich durch Torgefahr von Luis Schinko, Elis Hede und Dominik Kahun auszeichnen.

Anfangsphase dominiert durch Offensivaktionen der Grizzlys

Die Anfangsphase der Begegnung gehörte eindeutig den haushohen Grizzlys Wolfsburg, die mit einer hohen Laufbereitschaft und Druck auf das Spiel auftraten. Oliver David trainierte sein Team so, dass es frühzeitig im Angriffsduell der Gäste agierte, jedoch fehlte die notwendige Effizienz bei den Abschlüssen, wodurch mehrere Hochkaräter ungenutzt blieben. Patrick Hager legte rechts auf Yasin Ehliz raus, der mit viel Tempo einen Verteidiger stehen ließ und über die Rückhand zum Abschluss kam. Dustin Strahlmeier warf sich aufs Eis und verhinderte den Einschlag im linken unteren Eck, wobei der deutsche Nationalspieler kurz darauf eine weitere große Möglichkeit hatte, indem er aus halbrechter Position das Spielgerät an die rechte Seite hämmerte.

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Weitere Chancen folgten für die Grizzlys, als Taro Hirose auf der rechten Grundlinie die Scheibe in den Schläger spielte und den Kopf hochnahm, um das Spielgerät in den Slot zu legen. Dort wartete Patrick Hager unbedrängt auf die Vorlage, doch sein Schuss flog knapp rechts am Kasten von Dustin Strahlmeier vorbei, sodass der Torhüter nicht eingreifen musste. Auch Lukas Klok verhinderte ein gefährliches Anspiel auf den rechten Pfosten von Antoine Bibeau, sodass der kanadische Torhüter des EHC Red Bull München nicht ins Geschehen eingreifen musste und die Grizzlys die Kontrolle behielten.

Drehpunkt durch frühe Strafen und schnelle Umstellung

Der erste Moment der Überzahl für den EHC Red Bull München entwickelte sich schleppend, da die Münchner nur langsam in die Formation fanden. Dennoch nisteten sie sich im Drittel der Gäste ein, als Luis Schinko nach nicht einmal 30 Sekunden die erste Strafe wegen Haltens abholen musste. Diese frühe Strafe eröffnete der Offensive der Gäste neue Räume, die sie jedoch zunächst nicht konsequent nutzten. Die Grizzlys waren in dieser Phase vollzählig und konnten sich kurzzeitig aus den Fängen der Münchner befreien, wobei die Defensive von Wolfsburg weiterhin Druck ausübte.

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Wolfsburg suchte weiterhin den Anschluss und den Ausgleich, während die Gastgeber auf schnelle Umschaltaktionen lauerten. Elis Hede brachte daraufhin einen gefährlichen Handgelenkschuss auf die linke obere Ecke an, doch Dustin Strahlmeier war voll da und konnte den Einschlag mit der Stockhand verhindern. Der Rückstand schien die Grizzlys aufzuwecken, die nun deutlich aktiver wurden und vermehrt die Zweikämpfe suchten. Matt Choupani suchte aus dem rechten Rückraum einen Abschluss und traf den Außenpfosten im kurzen Eck, doch der anschließende Rebound landete bei einem Verteidiger, der die Situation problemlos bereinigte.

Der Wendepunkt durch Puckverlust und schnelle Tore

Der Spielverlauf änderte sich drastisch, als ein Puckverlust der Grizzlys zu einem Tempogegenstoß führte. Maximilian Kastner griff am Puck vorbei, sodass Luis Schinko die Scheibe erlaufen und völlig allein auf Antoine Bibeau zulaufen konnte. Aus kurzer Distanz legte Schinko das Spielgerät am Goalie vorbei und traf in die obere rechte Ecke des Tores, wodurch der EHC Red Bull München die Führung übernahm. Dieser Treffer stellte den bisherigen Verlauf der Partie vollkommen auf den Kopf und ärgerte vor allem Kastner, der den Puck an sich vorbeigehen ließ.

Die schnelle Antwort der Gastgeber blieb in den folgenden Minuten aus, obwohl Oliver David das Team versuchte, das Geschehen wieder unter Kontrolle zu bringen. Der EHC Red Bull München nutzte die Unsicherheit aus und erweiterte seinen Vorsprung, als Elis Hede an der eigenen blauen Linie das Spielgerät aufnehmen konnte. In einer Zwei-gegen-Eins-Situation fand er keine passende Passsituation und zog aus dem linken Bullykreis selbst ab. Sein strammer Handgelenkschuss schlug über der rechten Schulter von Dustin Strahlmeier ein und brachte die Münchner in eine sichere Position, während Will Graber für Spielverzögerung in die Kühlbox musste.

Entscheidung durch Dominik Kahun und Schlussphase

Die Grizzlys versuchten weiter, den Ausgleich herbeizuführen, doch Dustin Strahlmeier hielt stand. Dustin Willhöft wurde nach einem Scheibengewinn in der neutralen Zone in den linken Bullykreis geschickt, um einen harten Abschluss aufs kurze Eck abzugeben, doch Antoine Bibeau war wachsam und fischt den Puck aus der Luft. Der Ausgleich kam gerade in einer Phase, in der die Gäste besseren Zugriff aufs Spiel bekamen, sodass beide Treffer der Münchner eher überraschend fielen.

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Die Entscheidung fiel, als ein Schuss von der blauen Linie kurz vor dem Kasten von Dustin Strahlmeier abgefangen wurde. Philipp Krening nahm aus halblinker Position den Kopf hoch und legte zügig quer für Dominik Kahun, der am rechten Pfosten lauerte. Kahun schob problemlos trotz eines spitzen Winkels ins halbleere Tor ein und sicherte den Sieg für den EHC Red Bull München. Nach dem frühen Powerbreak entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, wobei die Grizzlys nun besser in die Begegnung fanden, aber den Rückstand nicht mehr wettmachen konnten.