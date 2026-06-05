Großaktion der Polizei am Gymnasium nach Drohungsalarm - Schüler festgenommen

Die Polizei sperrte nach einer Drohung das Gymnasium ab, evakuierte die Klassen und nahm einen Achtklässler fest. Ermittlungen laufen, keine Gefahr für andere Schüler.

Am Morgen des 4. Mai wurde das städtische Gymnasium in der Innenstadt von einer massiven Polizei präsenz gekennzeichnet. Aufgrund einer konkreten Drohmeldung, die laut Zeugenaussagen gegen 9.45 Uhr im Schulgebäude ausgesprochen worden sein soll, rückte ein Sonderstab von rund fünfzig Einsatzkräften an.

Der gesamte Schulbereich wurde weiträumig abgesperrt, sämtliche Klassenräume evakuiert und das Gebäude bis zum frühen Nachmittag intensiv durchsucht. Die Polizei setzte neben Streifenwagen auch mobile Einsatzkommandos und Spezialkräfte ein, um die Lage schnell unter Kontrolle zu bringen und mögliche Gefahrenquellen zu neutralisieren. Während der Durchsuchung wurden keine Waffen, Sprengstoffe oder sonstige gefährliche Gegenstände gefunden, sodass die unmittelbare Bedrohungslage als entkräftet betrachtet werden konnte





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Gymnasium Polizeieinsatz Drohung Schülerfestnahme Sicherheitsmaßnahmen

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